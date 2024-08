Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del jueves con una traición y la amenaza de Andrés a Damián

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Digna seguía sin perdonar que Damián le haya ocultado todo este tiempo que Julia en realidad era hija de su hijo Valentín y que por tanto ella es su abuela. Además la cocinera no dudava en decirle a su cuñado que ya no puede confiar en él.

Gema seguía ayudando a Joaquín con la puesta en marcha del proyecto del balneario. La doncella acompañaba a su marido al banco para pedir la hipoteca y se olvidaba de comprar la tarta para la verbena. Tras no poder conseguir la tarta, Gema llegaba a la verbena con una fuente de magdalenas y María se lo recriminaba. La mujer de Andrés no dudaba en sospechar de los viajes que está haciendo de nuevo Gema a la capital y la doncella le decía que no le puede contar nada pero que su futuro cambiará muy pronto. Una revelación que Isabel escuchaba.

Gracias a las gotas que le suministra Jesús y todos sus desvaríos, Begoña empieza a dudar realmente de su cordura y de si no ha heredado la enfermedad mental de su madre. Pero Digna trataba de ayudarla diciéndole que lo único que tiene que hacer es descansar y comer para ponerse fuerte.

Joselito se presentaba en la tienda con un ramo de flores para pedirle a Claudia que se case con él. Pero la dependienta no dudaba en rechazar su proposición. Después don Agustín le contaba al joven de don Benito que Mateo quiso casarse con Claudia antes de convertirse en cura. Tras descubrirlo, Joselito se pensaba que Claudia está embarazada del párroco.

Ángela trataba de ayudar a su hijo Tasio y le decía que deben tratar de investigar el paradero de Íñigo para que pague por la estafa en la que le metió. El operario por su parte le decía que su único objetivo era conseguir dinero para demostrarle a Damián que él también puede llegar lejos y que por todo ello ha perdido todo, a su mujer, su dinero y le debe una deuda a su padre.

Tras su charla con Jaime, Luis acudía al dispensario para decirle a Luz que no la va a denunciar y que tiene un fuerte compromiso con la medicina y que no quiere echar por tierra su profesión ni dejar a la fábrica sin alguien como ella. No obstante, Luis le dejaba claro a Luz que no puede olvidar que le mintió y que le rompió su corazón y por ello mantendrá las distancias con ella mientras Luz le pedía perdón por haberle hecho tanto daño.

Begoña sufría alucinaciones y sentía que Andrés la visitaba en su alcoba para preocuparse por ella y le decía que le quería y después sentía que Jesús le volvía a apuntar con una escopeta. Fuera de sí, se presentaba en la comida familiar y acusaba a Jesús de haber matado a Clotilde y a Valentín delante de todos. Después se figuraba que hablaba con su madre y terminaba desmayándose.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 127 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 22 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 127 de ‘Sueños de libertad’

Después de acusar a Jesús de haber asesinado a Clotilde y Valentín delante de Digna y de Luis, Damián deja entrever que quizás deberían llamar a un profesional aunque Jesús por ahora prefiere llevarlo en silencio para evitar escándalos.

Tras tratar de arreglar la radio que le vendió a Gaspar, Tasio descubre una pista que podría cambiarlo todo. Y es que en ella figura la empresa que la fabricó. Algo que podría ayudar a encontrar a Íñigo y por ello no duda en contárselo a la guardia civil. Después gracias a su pista, Tasio le cuenta a Carmen que han encontrado a un cómplice de Íñigo en Portugal.

Jesús trata de decirle a Begoña que él solo quiere ayudarla y que no quiere acabar con su vida y le deja claro que lo que cuenta del disparo fue un accidente y que lo que él recuerda es falso. Pero Damián vuelve a dejarle claro que puede denunciar a Begoña por adúltera si él sigue tratando de meterse donde no le llaman.

Por su parte, Andrés no duda en encararse con su padre y le amenaza diciéndole que hará justicia y que aunque Begoña no está bien todo lo que ha dicho cuadra con los tejemanejes que se han traído él y Jesús con todo este asunto. Mientras Luis también hace que Digna dude de que lo que soltó Begoña no pueda ser verdad.

Después, Andrés acude a ver a Luz a contarle todo lo sucedido y lo que Begoña ha destapado delante de todos. Ahora cree que a Begoña la tienen amenazada y quizás por ello no ha contado nada hasta ahora que se ha sentido acorralada. Por su parte, la doctora cree que todo puede ser producto de los barbitúricos y por eso propone que Jaime la examine. Y aunque no le hace gracia, Jesús accede a regañadientes para que su cuñado pueda extraer sangre a su mujer.

María sigue sin entender que se trae Gema con Joaquín en sus viajes a Madrid y no duda en compartir con Isabel que su amiga se trae algo entre manos y no quiere contarle la verdad. Después, la secretaria pilla a Joaquín dejando su contrato y el de Luis en el archivador. Tras contárselo a Jesús, el De La Reina le pide a su secretaria que investigue a su primo y todo lo que esconde.

En plena verbena y después de los fuegos artificiales, Joselito se subía borracho al escenario y gritaba delante de todos los trabajadores que Claudia y Mateo van a tener un hijo. Tras ver el revuelo generado, don Agustín disfruta de ver que sus planes han salido a pedir de boca mientras el joven cura y la dependienta se mueren de la vergüenza sin saber que hacer ante ese bulo.

Ángela queda con Damián en secreto después de llamarle a casa para hablar de la situación de Tasio y le recrimina que por su culpa el operario se siente un hijo de segunda y que todo esto le ha llevado al abismo. Por otro lado, Luz comparte con Jaime lo que le ha pasado con Luis y que tiene muy presente aún sus sentimientos hacia el médico y él le recomienda que luche por su amor.