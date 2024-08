Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles con el delirio de Begoña que pone a Jesús en jaque

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, después de que Digna rompiera su compromiso, Damián convocaba a Luis en el despacho para anunciarle ante Jesús que ha decidido hacer celebrar el aniversario de la fábrica con una comida familiar en la que estén presentes tanto los De La Reina como los Merino al margen de la verbena para los empleados que preparaba María.

Precisamente, durante los preparativos de la verbena, Gema tenía un fuerte desencuentro con Isabel, la secretaria de Jesús y Marta después de que desecharan su propuesta para la música de la verbena. Pero si hay algo que dejabá tocada a la doncella es ver que su amiga María no daba la cara por ella ante Isabel.

Tasio sigue sin levantar cabeza después de su detención por la estafa de los electrodomésticos y hasta Gaspar le pedía que le devuelva todo el dinero que le dio para comprar la radio que no funciona. Tras no aguantar más, Carmen recurría a su suegra y Ángela no dudaba en ir a ver a su hijo. Y pese a que sus inicios no fueron buenos, la mujer aplaudía la decisión de su nuera de echarlo de casa para ver si así su hijo escarmienta. Tras hablar con Tasio, Ángela le decía que tiene que dejar de sentirse un hijo de segunda porque Damián no le trate igual que a sus otros hijos.

Luz seguía muy preocupada por la actitud de Begoña y no dudaba en compartir con Andrés la actitud violenta que tuvo con ella. La doctora Borrell cree que Begoña sigue tomando pastillas y de ahí la actitud tan rara que está teniendo. Además no dudaba en decirle que sino quizás es que está heredando los problemas mentales de su madre.

Después de llegar a la colonia, Joselito recibía la negativa de Claudia para conocerle y poder iniciar una relación como esperaba su madre. Y es que la dependienta no para de pensar en Mateo. Por su parte, Jaime le recomendaba a Luis que aproveche su futuro con Luz y se olvide de todas sus mentiras y secretos.

Joaquín no dudaba en colarse en el despacho de Jesús para sustraer su contrato para conseguir que le den una hipoteca en el banco para poder sacar adelante el proyecto del balneario. Pero justo cuando pretendía hacerlo, Isabel casi le pillaba.

Después de ver a Begoña con Julia, Jesús compartía con Digna sus temores porque su mujer haya podido perder la cabeza y no dudaba en preguntarle si ha visto comportamientos extraños en ella pero su tía le dice que lo único que cree es que Begoña necesita cuidado y que la dejen tranquila para que logre superar la muerte de su madre. Justo entonces, Begoña aparecía echa una furia porque alguien había destrozado un dibujo que le había hecho Julia.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 126 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 21 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 126 de ‘Sueños de libertad’

Digna sigue sin perdonar que Damián le haya ocultado todo este tiempo que Julia en realidad era hija de su hijo Valentín y que por tanto ella es su abuela. Además la cocinera no duda en decirle a su cuñado que ya no puede confiar en él.

Gema sigue ayudando a Joaquín con la puesta en marcha del proyecto del balneario. La doncella acompaña a su marido al banco para pedir la hipoteca y se olvida de comprar la tarta para la verbena. Tras no poder conseguir la tarta, Gema llega a la verbena con una fuente de magdalenas y María se lo recrimina. La mujer de Andrés no duda en sospechar de los viajes que está haciendo de nuevo Gema a la capital y la doncella le dice que no le puede contar nada pero que su futuro cambiará muy pronto. Una revelación que Isabel escucha.

Gracias a las gotas que le suministra Jesús y todos sus desvaríos, Begoña empieza a dudar realmente de su cordura y de si no ha heredado la enfermedad mental de su madre. Pero Digna trata de ayudarla diciéndole que lo único que tiene que hacer es descansar y comer para ponerse fuerte.

Joselito se presenta en la tienda con un ramo de flores para pedirle a Claudia que se case con él. Pero la dependienta no duda en rechazar su proposición. Después don Agustín le cuenta al joven de don Benito que Mateo quise casarse con Claudia antes de convertirse en cura. Tras descubrirlo, Joselito se piensa que Claudia está embarazada del párroco.

Digna se niega a acudir a la comida de la celebración del 30 aniversario de la fábrica y Luis se lo recrimina. Después es Isidro el que trata de convencer a su amiga de que acuda a esa celebración y que tiene que recordarle a Damián y a Jesús que los Merino también merecen estar ahí.

Ángela trata de ayudar a su hijo Tasio y que deben tratar de investigar el paradero de Íñigo para que pague por la estafa en la que le metió. El operario por su parte le dice que su único objetivo era conseguir dinero para demostrarle a Damián que él también puede llegar lejos y que por todo ello ha perdido todo, a su mujer, su dinero y le debe una deuda a su padre.

Tras su charla con Jaime, Luis acude al dispensario para decirle a Luz que no la va a denunciar y que tiene un fuerte compromiso con la medicina y que no quiere echar por tierra su profesión ni dejar a la fábrica sin alguien como ella. No obstante, Luis le deja claro a Luz que no puede olvidar que le mintió y que le rompió su corazón y por ello mantendrá las distancias con ella mientras Luz le pide perdón por haberle hecho tanto daño.

Begoña sufre alucinaciones y siente que Andrés la visita en su alcoba para preocuparse por ella y que le quiere y que Jesús le vuelve a apuntar con una escopeta. Fuera de sí, se presenta en la comida familiar y acusa a Jesús de haber matado a Clotilde y a Valentín delante de todos. Después se figura que habla con su madre y termina desmayándose.