Ana Obregón es incapaz de seguir en el programa de Sonsoles por lo vivido y hace un llamamiento

Este lunes, 23 de septiembre, Ana Obregón no ha podido evitar romperse al escuchar el desgarrador testimonio de Àngel Llàcer. El catalán estuvo a punto de perder la vida hace unos meses debido a una infección intestinal aguda provocada por una bacteria con la que se infectó durante un viaje a Vietnam.

Su estado de salud fue tan crítico que incluso llegó a despedirse de sus seres queridos, tal y como explicó él mismo el pasado domingo en el programa ‘Col-lapse’. Un día después, el miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’ ha intervenido a través de una llamada telefónica en ‘Y ahora Sonsoles’, donde colabora desde hace algunas semanas Ana Obregón.

«No quería irme sin decir adiós. Intentaba animar a mi madre, aunque estaba decidido a morirme«, ha empezado diciendo Àngel Llàcer. Estas palabras han conmovido a la actriz, ya que ella tuvo que enfrentarse a algo similar con el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, a causa de un cáncer.

Ana Obregón paraliza ‘Y ahora Sonsoles’: «Perdóname. Es muy difícil para mí»

Ana Obregón rompe a llorar en ‘Y ahora Sonsoles’.

Sin poder contener las lágrimas, la nueva colaboradora de Sonsoles Ónega ha reconocido: «Perdóname. Es muy difícil para mí. Ese momento con tu madre lo entiendo perfectamente. A mi hijo no me atreví a decirle que no iba a vivir».

Con los ojos vidriosos por la emoción, Ana Obregón ha compartido una importantísima lección que ha aprendido tras el irreparable daño que supuso la muerte de su hijo. «Hay que coleccionar esos momentos con las personas que quieres. Vamos muy rápido. Coleccionamos cosas, pero lo que realmente importa son esos momentos», ha asegurado, cubriéndose con las manos el rostro para ocultar sus lágrimas.

Tras paralizar el directo, la actriz y presentadora ha recuperado la compostura y ha finalizado con un llamamiento. «Las lágrimas sanan el alma. Cada vez que lloro es porque sé que la vida es única. Por favor, estad con las personas que queréis y dedicadles tiempo. Cuando te vas, es lo único que te llevas», ha sentenciado. Un momento muy reflexivo que ha emocionado a todos sus compañeros de ‘Y ahora Sonsoles’.