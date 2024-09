Ana Obregón se lleva un inesperado corte de Sonsoles Ónega en su debut: «Eso ahórratelo»

La lucha encarnizada entre ‘TardeAR’ y ‘Y ahora, Sonsoles’ está provocando que ambos programas lo estén dando todo a la hora de fichar a sus nuevos colaboradores. La última incorporación al magacín vespertino presentado por Sonsoles Ónega ha sido de lo más sorprendente. Ni más ni menos que Ana Obregón.

La actriz ha debutado este miércoles, 4 de septiembre, como colaboradora del espacio de Antena 3. Lo ha hecho tras un tiempo alejada de la televisión, y, ya en su estreno, ha recibido un abrupto corte por parte de la presentadora, quien la ha dado una calurosa bienvenida apenas 10 minutos después del comienzo del programa.

«Me emociona muchísimo el recibimiento», reconocía Ana Obregón, visiblemente emocionada por el atronador aplauso del público presente. Acto seguido, ha querido tener unas cariñosas palabras para Sonsoles Ónega: «Sonsoles, yo te admiro muchísimo». Lo que no se esperaba era la contestación que iba a recibir por parte de esta, quien la espetaba: «Bueno, eso ahórratelo. Vamos al turrón».

La bióloga, que es toda una experta en estos menesteres, ha hecho oídos sordos y ha proseguido con sus halagos hacia el formato: «Me encanta este programa y me encanta estar aquí. Me vais a tener todas las semanas». Este fichaje se suma al de María José Suárez, que se incorporaba como colaboradora del programa tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

El dardo de Ana Obregón hacía ‘TardeAR’

A continuación, ha saludado a los que ya son sus nuevos compañeros de trabajo, y ha confesado nuevamente su ilusión por estar en ‘Y ahora, Sonsoles’: «En la tele he hecho de todo, solo me faltaba ‘El Tiempo’, pero estar de colaboradora en este programa con tanto respeto y sin amarillismo… me encanta estar aquí». Unas palabras que se podrían interpretar como un dardo hacia ‘TardeAR’ y que, a buen seguro, no sentarán demasiado bien a Ana Rosa Quintana.

Tras esta bienvenida por todo lo alto, el programa ha continuado con normalidad. Ana Obregón enseguida se ha sentido integrada en el equipo, participando en numerosas ocasiones. Incluso se ha llegado a meter en la cama con Miguel Lago para realizar una demostración sobre las posturas más recomendables y beneficiosas para tener un sueño de calidad. La Obregón en estado puro.