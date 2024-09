Chenoa, rota en llanto en ‘Y ahora Sonsoles’ por lo que oye de Àngel Llácer: «Estaba decidido a morir»

Durante meses, los compañeros y el círculo más cercano de Àngel Llàcer temieron por su salud tras su segundo ingreso en el hospital. Ahora, el actor ha reaparecido tras un larga recuperación que aún continúa, y Chenoa no ha dudado en llevarlo hasta las lágrimas con sus palabras de afecto. La cantante conectaba en directo este lunes con su compañero en ‘Y ahora Sonsoles’ para protagonizar una emotiva conversación sobre cómo han atravesado esta dura etapa por su revés de salud.

En mitad de la última edición de ‘Tu cara me suena’, el director de teatro se tuvo que despedir del programa de forma abrupta a raíz de una infección estomacal que contrajo tras un viaje a Vietnam. A partir de ese momento, su lucha contra la bacteria shigella mantuvo en vilo a todos sus compañeros y seres queridos por la gravedad de su condición.

La bacteria comenzó a comerse su cuerpo, e incluso en un punto se despidió de sus seres queridos por el riesgo de la intervención a la que se sometió. Este lunes, Llácer conectaba con ‘Y ahora Sonsoles’ y se sinceraba sobre su aparatosa recuperación, en la que ha tenido que aprender a andar de nuevo. «Estaba decidido a morirme. Me iba feliz y contento de haber hecho muchas cosas», explicó el actor en el espacio de Antena 3, cuya intervención en el programa terminó pasada por lágrimas por culpa de Chenoa.

Chenoa emociona a Àngel Llàcer en ‘Y ahora Sonsoles’

Chenoa habla con Àngel Llàcer en ‘Y ahora Sonsoles’

«Qué te voy a decir que no sepas. Eres tan fuerte y tan maravilloso», comenzó señalando la cantante visiblemente emocionada antes de que Llàcer le interrumpiese llorando. «Para, no quiero llorar», espetó el actor, pero la invitada de Sonsoles Ónega no pudo contener sus palabras mezcladas con su irrefrenable llanto. «Te quiero con todo mi corazón, estoy súper feliz de verte bien, espero que estés muy bien», señaló la intérprete.

Entonces, Àngel Llàcer la detuvo para explicar a la presentadora y al resto de colaboradores cómo Chenoa se había volcado con él durante su tiempo en el hospital. «Quiero decirte que has estado siempre, mandándome mensajes. Y cuando estás muy mal, esos mensajes de cariño y amor de esas personas con las que compartes tantas cosas…», aseguró muy emocionado el jurado de ‘Tu cara me suena’.

«Uno piensa, se van a olvidar de mí, soy un deshecho humano aquí tirado. Y Laura, de forma constante, me mandaba alguna tontería, un GIF, y eso me ha ayudado tantísimo. Ha estado siempre allí», confesó el catalán, conmovido por el nuevo mensaje de cariño de su compañera. «Yo que pensaba que me había dedicado tanto tiempo a trabajar y me había olvidado de las personas… Me he sentido tan, tan, tan querido», insistió el actor.

«He recibido tanto amor que eso es lo que me ha hecho estar vivo»

Mientras tanto, Chenoa permanecía atenta a sus palabras secando sus lágrimas. «Eso te lo has ganado a pulso Àngel, eso te lo has ganado por parte del público, tus compañeros… Al final somos una familia, pasas más horas en un plató de televisión que en tu casa», aseveró la intérprete antes de lanzar su mensaje más esperanzador de cara a la recuperación de Àngel Llàcer, en la que aún continúa trabajando antes de volver a televisión.

«Lo importante es el aquí y ahora. Estás espectacular, estás guapo, te queremos y nada. Ya sabes que te voy a dar la brasa con los GIFS, que soy muy pesada», terminó añadiendo la cantante entre aplausos. «Àngel… ¿eres consciente de lo que te quiere todo el mundo?», insistió Sonsoles Ónega tras la emotiva conversación entre amigos. «Ha sido una cosa que he tenido que aprender, a ser querido. No me daba cuenta, yo pensaba que estaba descuidando a la gente», aseguró el catalán.

«Pero algo habré hecho bien. Yo tenía consciencia de que no estaba suficientemente pendiente de los sentimientos, de las amistades de las personas. Pero en algún momento de la vida yo les debería dar algo a estas personas, porque he recibido tanto, tanto amor que eso es lo que me ha hecho estar vivo, estoy seguro«, sentenció Àngel Llàcer, llegando a emocionar a Sonsoles Ónega también.