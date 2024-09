Àngel Llàcer se rompe al relatar las fuertes secuelas que acarrea tras estar a punto de morir

Àngel Llàcer comienza a ver el fin del duro revés de salud que ha marcado gran parte de su último año. El catalán desaparecía de ‘Tu cara me suena’ y los medios tras ingresar en el hospital por segunda vez al borde de la muerte. Ahora, en pleno escenario de recuperación, se ha sincerado en su primera entrevista para ‘Collapse’ sobre las duras secuelas. A su vez, ha recordado entre lágrimas cómo vivió esos días de incertidumbre ingresado en el hospital.

El presidente del jurado de ‘Tu cara me suena’ se sentaba este sábado en un plató de televisión por primera vez desde su enfermedad. El actor eligió a Ricard Ustrell y ‘Collapse’ para abrirse sobre cómo fue luchar contra la bacteria que le hizo temer por su vida en más de una ocasión. Y en varios momentos, tanto el presentador como el catalán se vinieron abajo recordando los momentos en la UCI y en incluso la despedida que tuvo con sus seres queridos.

Àngel Llàcer recuerda entre lágrimas su ingreso de vida o muerte: «Me dijeron: ‘o sales sin pierna o no sales'»

Àngel Llàcer en ‘Collapse’

«El gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y, si entraba en un órgano vital… se acabó. Me dijeron: ‘O sales sin pierna o no sales'», recordó Àngel Llàcer en el espacio de TV3, que sigue adaptándose a su nueva vida tras todas las secuelas. «He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora», explicó el invitado, que llegó a mostrar las cicatrices de su pierna.

A su vez, no perdió ni un segundo para agradecer la magnífica labor de los fisioterapeutas, que en estos meses le han ayudado en su recuperación tras cuatro operaciones en la pierna. El presentador aseguró que, durante los primeros días, necesitaba ayuda incluso para moverse en la cama. Fue entonces cuando rememoró el inicio de todo, el viaje en el que contrajo la bacteria shigella.

«Me voy a Vietnam de vacaciones y desoigo esas indicaciones de no beber cualquier agua o comer según dónde. Cuando paso a Tailandia, allí me pongo muy mal. Una doctora en Bangkok me pone unos antibióticos y estoy tres días en reposo y vuelvo a casa», comenzó recordando Àngel Llàcer, que tras ese incidente retomó su trabajo con total normalidad. «Vuelvo a trabajar, voy a Madrid a hacer el musical y el 13 de abril todo empieza. El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre», explicó el actor.

«Yo pensaba que estaba curado y que la bacteria estaba muerta»

Y es que, en un primer momento, parecía que todo se había quedado en un leve contratiempo de salud. «Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta», continuó recordando el presentador, que más tarde regresaría al hospital en Barcelona, esta vez para quedarse.

«Tenía la pierna muy hinchada y decidieron ingresarme. La doctora advierte de que deben abrirme la pierna. El viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Es una bacteria que se come el cuerpo. Retiran la parte podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que todavía tengo la premonición de que me voy a morir«, aseguró Llàcer, que no pudo evitar estallar en lágrimas.