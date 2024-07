Àngel Llàcer se coló en la final de ‘Tu cara me suena’ con este aviso: «No estoy recuperado…»

Este viernes, Antena 3 celebró la gran final de ‘Tu cara me suena 11’ en directo en la que David Bustamante se alzó con la victoria frente a Raoul Vázquez y Julia Medina. Lo hizo eso sí con una gran ausencia, la del presidente del jurado, Àngel Llàcer. Además, se despidió para siempre su compañero Carlos Latre tras 12 años en la mesa del jurado, antes de saltar a Telecinco.

Pese a que todos confiaban en que el catalán pudiera recuperarse y estar en la gran final del talent presentado por Manel Fuentes, el actor y profesor no ha podido acudir al plató para vivir la final. Eso sí, no ha dudado en enviar un mensaje a sus compañeros y a la audiencia.

Cabe recordar que Àngel Llàcer tuvo que apartarse del jurado de ‘Tu cara me suena’ tras una infección por culpa de una bacteria que pilló en su viaje a Vietnam. En su primera hospitalización tuvo que ser sustituido por Silvia Abril y tras un breve regreso tuvo que volver a ser relevado con su segundo ingreso. Primero fue José Corbacho y después ha sido Santiago Segura el que ha ocupado su silla durante las últimas semanas.

«A esta hora de la noche me gustaría tener un recuerdo para alguien que forma parte del ADN de este programa, que empezamos la temporada, luego se fue, volvió un día y ha estado todos los días presente. Hoy en la final evidentemente teníamos que tener un mensaje y mandarle desde aquí todo nuestro cariño a Àngel Llàcer», aseveraba Manel dando paso a un vídeo.

En ese vídeo, era el propio Àngel Llàcer el que se dirigía a la audiencia de ‘Tu cara me suena’. «Buenas noches. Qué ganas tenía de decir esto y poder estar con vosotros, pero no puedo», empezaba diciendo. «Como muchos sabéis, he tenido un percance, no estoy totalmente recuperado, y yo tengo que estar al 100% para ser presidente de ese jurado», proseguía destacando.

«Quiero agradecer a mi familia de Atresmedia, a mi familia de Gestmusic, a todas las personas que hacen este programa, a todos mis compañeros, a todos los telespectadores y a mi queridísimo jurado por todos esos mensajes que me habéis mandado de cariño y apoyo», confesaba visiblemente emocionado.

«Cuando uno está mal, creáis o no, esos mensajes sí que dan vida, al igual que este programa. Cuando yo esté al 100% y me sienta superpoderoso, volveré, pero eso será en la próxima edición», concluía despidiéndose hasta la próxima edición.