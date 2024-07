Así fue la forzosa despedida de Carlos Latre a ‘Tu cara me suena’ tras 12 años: «Hasta siempre»

Ahora si que sí, Carlos Latre se ha despedido de Antena 3 y de ‘Tu cara me suena’ tras once temporadas formando parte del jurado. El único se que se ha mantenido en todas las ediciones junto a Ángel Llácer, que en esta última temporada ha tenido que ausentarse por sus problemas de salud.

El cómico e imitador ha vivido su última gala tras su fichaje por Telecinco para presentar ‘Babylon Show‘, el nuevo programa de la cadena de Mediaset para su acess prime time. Recientemente en una entrevista con motivo de su show para Movistar Plus+, Latre ya avanzaba que era cara de Atresmedia hasta el 20 de julio.

A lo largo de toda la noche, Carlos Latre no ha dudado en compartir momentos en sus redes sociales. Pero justo antes de que David Bustamante se proclamara ganador de ‘Tu cara me suena 11’, Manel Fuentes le entregaba un regalo a los cuatro miembros del jurado y Latre aprovechaba para despedirse del programa.

«Y finalmente, el peluche para un hombre que desde que empezamos ha estado sentado en esta silla», le decía el presentador a su compañero. «12 años ya», le reconocía Latre. «Esto es para usted y el aplauso y reconocimiento de todos y que todos los vientos te sean favorables», le soltaba Manel Fuentes en clara alusión a su nuevo reto en Telecinco que no le será nada fácil pues tendrá que enfrentarse a Pablo Motos y ‘El hormiguero’ en Antena 3 y David Broncano en La 1.

Carlos Latre dice adiós a ‘Tu cara me suena’ tras once ediciones

Por su parte, Carlos Latre pedía decir una cosa. «Simplemente quiero dar las gracias a Tinet Rubira que me escogió para este programa, a Laia, a todo el equipo, a mis compañeros, a ti Manel por el cariño, a todos los concursantes que han pasado por aquí y de verdad gracias al público porque este programa me cambió la vida y me da vida, gracias», sentenciaba el cómico. «Querido te queremos ya lo sabes», le apostillaba Manel.

Posteriormente, el propio Latre compatría otro mensaje de despedida en su cuenta de «X». «GRACIAS por una edición INIMITABLE, llena de buen rollo, risas, emoción, amistad y como siempre rodeado de profesionales como la copa de un pino. GRACIAS POR tanto cariño, os llevaré siempre en el corazón @TuCaraMSuena Buenas noches y hasta siempre», escribía.