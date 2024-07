Isabel Rábago se encrespa así contra Joaquín Prat y hay lío inmediato en ‘Vamos a ver’

Isabel Rábago y Joaquín Prat han chocado fuertemente este miércoles en ‘Vamos a ver’ por Jorge Pérez y su forma de abordar en el puente de las emociones de ‘Supervivientes All Stars‘ su desliz con Alba Carrillo; con la que fue infiel a su mujer hace dos años. El guardia civil esquivó el tema y aseguró que Alicia es el amor de su vida, su motor y su luz en la oscuridad.

«Se podría llamar Jorge o Carlos Alfredo porque esto es un culebrón barato», ha reaccionado Prat al ver el vídeo. «Pues a mi me ha gustado escucharle», ha rebatido Rábago, alineada con el concursante. «Chico, se pueden hablar las cosas con normalidad, cometió un error, le fue infiel a su mujer y gracias a Dios le ha perdonado y ya está», ha reprochado el presentador, contrariado con ese talante de Jorge.

«La cosa no está tan bien como intentan vender», ha apostillado Alessandro Lequio. «Yo soy de los que piensa que es un guion prestablecido, él sabía que iba a hacer la cosa esta (el puente de las emociones) y sabía lo que tenía que decir. Para mi fue poco creíble, pasó hace dos años. Si lo tienes pasado, lo tienes pasado, no lo tienes que remover para llegar a los corazones del público. Y entonces, ponerlo en la palestra para dar pena e intentar encogernos a todos y que lo salvemos de la expulsión… me parece un coñazo», ha desmontado Antonio Rossi.

«Es un tema que le vende y que le viene bien para que el público le apoye. Lo está utilizando para eso porque sabe que eso sirve para conmover a la gente», ha apuntado en la misma dirección Kike Calleja, asegurando que ha sido una estrategia de Jorge Pérez, aprovechando la dinámica que le puso en bandeja la organización de ‘Supervivientes’, para contar con el beneplácito del espectador.

Al oír a sus compañeros, Isabel Rábago ha montado en cólera. «Yo formo parte de esa audiencia que ve perfectísimamente ese discurso, que entiende el momento en el que lo hace porque le han removido todo (Sofía Suescun). Me fascina esa capacidad que tenéis siempre para censurar determinadas cosas y, como yo sé lo que vivió y lo mal que lo pasó, yo sí me lo creo. No todo es mentira, no todo es dar pena y no todo es ganar un concurso», ha confrontado la colaboradora, harta de la corriente de opinión que estaba imperando en ‘Vamos a ver’.

El choque de Isabel Rábago y Joaquín Prat en directo

«Voy a votar a salvar a Jorge, porque tenéis unas vidas todos muy perfectas. Es que alucino en colores…», se ha quejado la tertuliana con sorna. «No, Isabel, lo único que estamos diciendo es que todos cometemos errores. Errores que afectan a quien más queremos, pero chico…», le ha refutado Joaquín Prat, que no iba a consentir que Rábago les dejara mal y como personas poco empáticas. «¿Pero chico qué? ¿Pero chico qué?», se ha encarado ella con vehemencia. «Pues que se enfrente a las circunstancias con un poquito más de naturalidad y no desde una especie de penitente», ha sentenciado el periodista con firmeza.

«Ah, ¿se tiene que enfrentar a las circunstancias como nosotros queramos que se enfrente? Tú lo ves como un penitente, pero yo lo veo como una persona que está preocupada y que está intentando proteger de toda la porquería que le cayó a su mujer cuando el responsable (de la infidelidad) era él», le ha confrontado Isabel Rábago elevando la voz fuertemente.

«Pues entonces no vayas a ‘Supervivientes'», ha espetado Joaquín Prat, que no ha cedido un ápice en su postura. «¿Y por qué no dejamos a la gente que se manifieste como le dé la gana? Es que parecemos…», ha denunciado la también abogada tremendamente exaltada y dejando callado a Prat.