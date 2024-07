Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del jueves con el plan de Jesús para deshacerse de Mercedes

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús decidía hacerse el loco y no contarle nada a Begoña de lo sucedido tras el enfrentamiento que tuvo con Mercedes. Mientras, Mercedes le reconocía a su hija que su marido le da miedo. Poco después, Jesús optbaa por contarle a Damián lo que le pasó con su suegra y que quiere deshacerse de ella cuanto antes.

Gema descubría que no tiene las llaves y deducía que Ernesto se las ha robado. Por ello, no dudaba en decirle a María que tenía razón y que lo único que quería el hombre es que le ayudara a desvalijar la casa de los De La Reina. Al enterarse, María quería llamar a la guardia civil pero la criada le pedía que no lo hiciera porque entonces Joaquín se enteraría de todo.

Después de no creerse lo que le dijo de la quiniela, Carmen pillaba a Tasio completamente borracho quemando el fajo de billetes que le había dado Damián. Y es entonces cuando él le contaba que el dinero era del patrón aunque no le decía porque se lo dio.

Tras hablar con Isidro y escuchar sus consejos de abrirse con Digna, Damián decidía contarle uno de los secretos que guarda. Así, el De La Reina no dudaba en contarle a su cuñada que le fue infiel a su mujer y que fruto de esa relación nació Tasio. Algo que provocaba que Digna se enfadara y le dejara solo.

Después de la marcha de Sara a San Sebastián, Luis intentaba recuperar su relación con Luz. Pero la doctora parece que ahora solo tiene tiempo para estar con Jaime. Y más ahora que el doctor sufría un desvanecimiento cuando ambos se encontraban comiendo en el dispensario.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 98 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 98 de ‘Sueños de libertad’

Jesús decide empezar con su plan de deshacerse de Mercedes. Así, cuando la ve intentando salir de casa, él no duda en abrirle el pontón y dejarle que se fuera sola.

Jaime y Luz pasan la noche juntos después de que ella decidiera quedarse para cuidarle y ver que todo estaba bien tras su desvanecimiento. En ese instante, Luis aparece en el dispensario y al ver que Luz ha pasado la noche con el doctor se marcha decepcionado al creer que hay algo entre ellos.

Carmen decide ir al despacho de Damián para devolverle el dinero que tenía Tasio al pensar que su marido se lo había robado. Y lejos de contarle la verdad, el De La Reina decide callar y no aclarar el malentendido dejando a Carmen con todas las dudas. Después, Tasio no aguanta más y le confiesa a Mateo que Damián es su padre.

Gema vuelve a encontrarse con Ernesto por las calles de Madrid y ahora que sabe lo que quiere no duda en amenazarle con denunciarle ante la Guardia Civil si él le cuenta algo de lo que ha sucedido entre ellos a Joaquín.

Jaime opta por hablar con Fina para decirle a la dependienta que él ya no es un obstáculo para que ellas puedan estar juntas y felices y le cuenta que le ha dado vía libre a Marta para que pueda ser ella misma y le insta a que hable con ella porque su mujer no tiene el valor suficiente para dar el paso y volver con Fina por lo que pueda suceder.

Tras un tiempo desaparecida, Begoña empieza a preocuparse por el paradero de su madre y Jesús se ofrece a ir en su búsqueda. Cuando Andrés se entera de la desaparición de Mercedes opta por ayudar a buscarla por los alrededores de la finca. Y en esas, Jesús descubre a su suegra malherida en el suelo.

Después de contarle la verdad sobre su infidelidad a Catalina, Damián trata de que Digna le perdone y le cuenta que su esposa era consciente de lo que pasó y que incluso le pidió que no se desentendiera de Tasio al ser tan pequeño.