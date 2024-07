Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 10 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, María fingía estar enferma para evitar tener que acostarse con Andrés después de descubrir que su falta fue una falsa alarma y no está embarazada. Paralelamente, María seguía insistiendo en que Ernesto oculta algo y le pedía a Gema que tenga cuidado.

Pese a su consejo, Gema decidía acudir a la cita con Ernesto en la capital. Y la sirvienta se sorprendía al escuchar cual es el verdadero motivo por el que el hombre quiere seguir viéndola tras descubrir que le engañó haciéndole creer que era una señorita y no una simple sirvienta. Y es que Ernesto le pedía a Gema que le ayude a entrar en casa de los De La Reina para robar. Eso sí le chantajeaba con contarle todo a Joaquín sino le ayudaba. Finalmente, tras un forcejeo él lograba quitarle las llaves de la casa.

Carmen empezaba a desconfiar de Tasio porque piensa que ha vuelto a las andadas tras encontrarse un fajo de billetes en su taquilla. Cuando la dependienta le pedía explicaciones él le decía que lo ha ganado con la quiniela, pero ella no se lo creía.

Andrés seguía investigando sobre la carta que supuestamente Valentín le había enviado a Digna desde Brasil. Y es que el sello es igual a uno que tenía Damián en su colección de sellos. Tras indagar, el De La Reina descubría que el sello sigue en el álbum y le decía a Begoña que la misiva era verdadera. Algo que ella le extrañaba pues en su día comprobó que ese sello faltaba.

Mercedes confundía a Julia con su propia hija y cuando Jesús aparecía y saludaba a su hija, la madre de Begoña se ponía nerviosa y terminaba agarrando a su yerno mientras él trataba de detenerla.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 97 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 97 de ‘Sueños de libertad’

Después del enfrentamiento que tuvo con Mercedes, Jesús decide hacerse el loco y no contarle nada a Begoña de lo sucedido. Mientras Mercedes le reconoce a su hija que su marido le da miedo. Poco después, Jesús opta por contarle a Damián lo que le pasó con su suegra y que quiere deshacerse de ella cuanto antes.

Gema descubre que no tiene las llaves y deduce que Ernesto se las ha robado. Por ello, no duda en decirle a María que tenía razón y que lo único que quería el hombre es que le ayudara a desvalijar la casa de los De La Reina. Al enterarse, María quiere llamar a la guardia civil pero la criada pide no hacerlo porque entonces Joaquín se enteraría de todo.

Después de no creerse lo que le dijo de la quiniela, Carmen pilla a Tasio completamente borracho quemando el fajo de billetes que le había dado Damián. Y es entonces cuando él le cuenta que el dinero era del patrón aunque no le dice porque se lo dio.

Mateo se prepara para abandonar la colonia y marcharse de misionero como le había recomendado don Agustín. Pero Claudia no está por la labor y es entonces cuando decide contarle todas las corruptelas que había llevado a cabo el párroco al robar el dinero de sus feligreses. Tras ello, el nuevo sacerdote no duda en reprocharle lo sucedido y le acusa de querer enviarle fuera para poder seguir robando. Finalmente, don Agustín consigue que Mateo se calle y le deje redimirse.

Tras hablar con Isidro y escuchar sus consejos de abrirse con Digna, Damián decide contarle uno de los secretos que guarda. Así, el De La Reina no duda en contarle a su cuñada que le fue infiel a su mujer y que fruto de esa relación nació Tasio. Algo que provoca que Digna se enfade y le deje solo.

Después de la marcha de Sara a San Sebastián, Luis intenta recuperar su relación con Luz. Pero la doctora parece que ahora solo tiene tiempo para estar con Jaime. Y más ahora que el doctor ha sufrido un desvanecimiento cuando ambos se encontraban comiendo en el dispensario.