Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del martes 9 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrir que Julia es en realidad hija de Valentín, Andrés no para de darle vueltas y valoraba en contarla a Digna que la niña en realidad es su nieta. Pero justo cuando pensaba hacerlo Begoña irrumpía en la cocina para evitarlo.

Ernesto ha indagado en la vida de Gema preguntando a todos por ella en Madrid. Tras enterarse de que le ha engañado y que en realidad es una simple criada de Los de la Reina, el hombre no dudaba en decirle que le da igual quien sea y que quiere estar con ella. Pero Gema le decía que lo suyo no puede ser y que la deje de seguir.

Begoña le pedía a Andrés que por el bien de Julia deje todo como está y no le cuente nada porque puede crearle un trauma si descubre que su padre en realidad no es Jesús sino Valentín y que los Merino no podrían cuidarla igual que los De La Reina.

Marta acudía al laboratorio para tratar de arreglar las cosas con Luis después de que se sienta menospreciado por rechazar su propuesta de ampliar el laboratorio. Ella le dejaba claro que esto no es una guerra de familias y que tanto ella como Andrés siempre han estado de su parte y espera que todo se pueda arreglar y que deje atrás el orgullo y no pierda la buena relación que tenía con Andrés. Y él entonaba el mea culpa y le pide perdón y les pedía perdón a los dos.

Mercedes sufría un vahído cuando Begoña y Julia la estaban peinando. Begoña le pedía a la pequeña que avisara a Digna y después era Luz la que la visitaba y le pedía a su amiga poder aclarar las cosas y le decía que solo la quiere ayudar.

Don Agustín trataba de convencer a Mateo para que abandone la colonia y no dudaba en utilizar argumentos para tratar de hacerle ver que quizás lo que debería ser es un misionero y viajar para conocer mundo y ayudar a los que más lo necesiten.

Después de lo que le dijo Isidro, Digna no para de pensar y trata de indagar que es lo que esconde Damián. Pero su cuñado prefiere seguir en silencio y no contarle toda la verdad para evitar más escándalos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 96 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 96 de ‘Sueños de libertad’

Pese a que fue idea suya para contentar a Begoña, a Jesús parece que se le ha agotado la paciencia con tener a Mercedes en casa. Así, Jesús no dudará en echarle en cara a su mujer que solo tiene ojos y tiempo para cuidar de su madre.

Damián se preocupa por el hecho de que Isidro haya decidido levantarse de la cama y empezar a recuperar su vida ahora que se está recuperando gracias a su ayuda al pagarle el tratamiento. Además le pide volver a su trabajo como chófer. En plena charla, Isidro insta a su patrón a que intente sincerarse con Digna y le cuente toda la verdad si la ama tanto.

María finge estar enferma para evitar tener que acostarse con Andrés después de descubrir que su falta fue una falsa alarma y no está embarazada aunque todos piensan que si lo está. Paralelamente, María sigue insistiendo en que Ernesto oculta algo y le pide a Gema que tenga cuidado.

Pese a su consejo, Gema decide acudir a la cita con Ernesto en la capital. Y la sirvienta se sorprenderá al escuchar cual es el verdadero motivo por el que el hombre quiere seguir viéndola tras descubrir que le engañó haciéndole creer que era una señorita y no una simple sirvienta. Y es que Ernesto le pide a Gema que le ayude a entrar en casa de los De La Reina para robar. Eso sí le chantajea con contarle todo a Joaquín sino le ayuda. Finalmente, tras un forcejeo él logra quitarle las llaves de la casa.

Carmen se confiesa con Claudia y le cuenta que nota a Tasio muy raro y que quiere romper con su trabajo en la fábrica. Pese a que en un principio le había dicho que mantenía su propuesta de que Damián sea el padrino de su hijo finalmente le dice que ha decidido pensárselo mejor y que ya no quiere que sea él.

Después, Carmen empieza a desconfiar de Tasio y piensa que ha vuelto a las andadas tras encontrarse un fajo de billetes en su taquilla. Cuando la dependienta le pide explicaciones él le dice que lo ha ganado con la quiniela, pero ella no se lo cree.

Jaime y Luz siguen acercándose cada vez más hasta el punto de que el doctor le pide a su compañera comer con ella. Y ella decide aceptar la proposición al sentirse cada vez mejor junto al médico. Por su parte, Claudia intenta convencer a Mateo para que no abandone la colonia.

Andrés sigue investigando sobre la carta que supuestamente Valentín le había enviado a Digna desde Brasil. Y es que el sello es igual a uno que tenía Damián en su colección de sellos. Tras indagar, el De La Reina descubre que el sello sigue en el álbum y le dice a Begoña que la misiva era verdadera. Algo que ella le extraña pues en su día comprobó que ese sello faltaba.

Mercedes confunde a Julia con su propia hija y cuando Jesús aparece y saluda a su hija, la madre de Begoña se pone nerviosa y termina agarrando a su yerno mientras él trata de detenerla.