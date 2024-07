Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 8 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras enterarse de que Damián es su padre, Tasio sigue sin asimilarlo. El De La Reina le aseguraba que a partir de ahora tendrán una relación paternofilial, aunque eso sí, a escondidas y no dudaba en pedirle que no le cuente nada a nadie de que él es su padre. Tras ello, Tasio decidía renunciar a tener relación con Damián si se avergüenza de ser su padre.

Luis seguía enfadado con Andrés después de que su primo haya rechazado su propuesta de ampliar el laboratorio y volvía a enfrentarse con él y con Marta por hacer las cosas que siempre quieren ellos y no tenerle nunca en cuenta en la toma de decisiones.

María y Gema acudían a Toledo a comprarle unas telas a Digna y de repente se encuontraban con Ernesto. La mujer de Andrés optaba por hacerse pasar por Asunción, una prima lejana de Gema mientras él le decía que su cara le suena. Al ver la incomodidad de Gema, María trataba de zafarse de Ernesto y le decía a su amiga que no se fía de ese hombre.

Pese a que Jaime le ha dado vía libre para ser feliz con Fina, Marta le decía que nunca podrán ser felices porque siempre tendrán que estar escondidas. Y por ello, decide no contarle a la dependienta el trato que han alcanzado como matrimonio. Pero el doctor no dudaba en aconsejarla a Marta que tiene que luchar por su amor.

Andrés se reunía con Luz para seguir tratando de indagar en lo que la doctora sabe sobre lo que pasó con Clotilde y Valentín. La doctora no dudaba en contarle que Julia no es hija de Jesús sino de su primo Valentín. Cuando Begoña descubría que Luz le ha contado toda la verdad a Andrés, no dudaba en confrontarle a los dos lo que han hecho y les echaba de su habitación defendiendo que Jesús no mató a nadie.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 95 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 95 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrir que Julia es en realidad hija de Valentín, Andrés no para de darle vueltas y valora en contarla a Digna que la niña en realidad es su nieta pues su padre no es Jesús sino Valentín. Pero justo cuando pensaba hacerlo Begoña irrumpía en la cocina para evitarlo.

Ernesto ha indagado en la vida de Gema preguntando a todos por ella en Madrid. Tras enterarse de que le ha engañado y que en realidad es una simple criada de Los de la Reina, el hombre no duda en decirle que le da igual quien sea y que quiere estar con ella. Pero Gema le dice que lo suyo no puede ser y que la deje de seguir.

Begoña le pide a Andrés que por el bien de Julia deje todo como está y no le cuente nada porque puede crearle un trauma si descubre que su padre en realidad no es Jesús sino Valentín y que los Merino no podrían cuidarla igual que los De La Reina.

Marta acude al laboratorio para tratar de arreglar las cosas con Luis después de que se sienta menospreciado por rechazar su propuesta de ampliar el laboratorio. Ella le deja claro que esto no es una guerra de familias y que tanto ella como Andrés siempre han estado de su parte y espera que todo se pueda arreglar y que deje atrás el orgullo y no pierda la buena relación que tenía con Andrés. Y después, Luis entona el mea culpa y le pide perdón tanto a ella como a Andrés.

Damián le cuenta a Isidro que le ha contado a Tasio que él es su verdadero padre pero todo no ha salido como esperaba y ahora trata enmendar su error. Pero el patriarca lejos de arreglarlo lo estropea todo aún más. Todo después de que Tasio le diga que ha decidido volver a la fábrica y dejar de ser su chófer.

Mercedes sufría un vahído cuando Begoña y Julia la estaban peinando. Begoña le pide a la pequeña que avise a Digna y después es Luz la que la visita y le pide a su amiga poder aclarar las cosas y le dice que solo la quiere ayudar. Tras ello, Begoña decide cancelar la cena que iba a tener con Jesús y él se muestra comprensivo.

Don Agustín trata de convencer a Mateo para que abandone la colonia y no duda en utilizar argumentos para tratar de hacerle ver que quizás lo que debería ser es un misionero y viajar para conocer mundo y ayudar a los que más lo necesiten.

Poco a poco, Jaime y Luz siguen acercando posturas y él no duda en hacerle un masaje a su compañera. Todo mientras Luis trata de recuperar la relación que tenía con la doctora. Por su parte, María sigue tratando de ocultarle a Andrés que le mintió con lo del embarazo.

Después de lo que le dijo Isidro, Digna no para de pensar y trata de indagar que es lo que esconde Damián. Pero su cuñado prefiere seguir en silencio y no contarle toda la verdad para evitar más escándalos.