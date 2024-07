Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes: Andrés descubre la verdad oculta de Jesús

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña no podía parar de pensar que Jesús mató a su esposa y a su primo y ha sido capaz de guardar silencio todos estos años y no decirle nada a su tía Digna. Pese a todo, es consciente de que lo único que puede hacer es permanecer junto a su marido por el bien de todos. Y por ello, le decía que le dará una nueva oportunidad para que muestre que puede ser un buen padre y un buen marido.

Tras la propuesta de Claudia y Carmen de que Mateo sea el nuevo párroco, Damián anunciaba que ha decidido que Mateo se encargue de ayudar a don Agustín en las labores de la parroquia de la colonia.

María descubría que su falta era una falsa alarma y que no está embarazada y no dudaba en compartirlo con Gema. Rabiosa por la noticia, la mujer parecía dispuesta a contarle la verdad a Andrés, pero al verle tan ilusionado por la llegada de su hijo optaba por seguir con la mentira.

Por su parte, Gema quedaba con Ernesto y él no dudaba en besarla. Tras ello, la sirvienta optaba por plantar a Joaquín y no celebrar su aniversario. Mientras, Sara se despide de Luis antes de irse a San Sebastián a disfrutar de la beca que le han dado para estudiar hostelería.

Después de ver la complicidad que existe entre Marta y Fina, Jaime piensa que tratar de ocultar un amor como el suyo no va a servir de nada. Por ello, el doctor le decía a su esposa que él no será un impedimento en si quiere ser feliz junto a la dependienta. Tras contárselo a Luz, la doctora se acercaba a él hasta casi llegar a besarse si no fuera por una llamada que los interrumpía.

Damián decidía acudir a ver a Isidro, que parece mejorar gracias al tratamiento experimental. El chófer no dudaba en volver a confrontar con su patrón y le decía que debería poner su vida en orden y hacer las cosas bien. Y el De La Reina le prometía que lo hará.

Después de ver el buen rollo entre Begoña y Jesús, Andrés no dudaba en reprocharle a su cuñada su actitud y que sea capaz de olvidarse que Jesús trató de matarla cuando le disparó al pillarla huyendo con su hija. Tras ello, Andrés aseguraba que no va a parar hasta investigar lo que pasó con Jesús después de escuchar como Luz cree que todo tiene que ver con el asesinato de Clotilde tras contarle lo de la carta de Valentín y que ella cree que Jesús pudo ser el que matara a su mujer.

Tasio le pedía a Damián que le gustaría que fuera él el padrino de su hijo, que siempre había querido que fuera su padre pero como nunca le va a conocer y ahora a él le considera como un padre piensa que es la persona adecuada. Y Damián no aguantaba más y le decía que su padre es él.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 94 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 94 de ‘Sueños de libertad’

Tras enterarse de que Damián es su padre, Tasio sigue sin asimilarlo. El De La Reina le asegura que a partir de ahora tendrán una relación paternofilial, aunque eso sí, a escondidas y no duda en pedirle que no le cuente nada a nadie de que él es su padre. Tras ello, Tasio decide renunciar a tener relación con Damián si se avergüenza de ser su padre.

Luis sigue enfadado con Andrés después de que su primo haya rechazado su propuesta de ampliar el laboratorio y vuelve a enfrentarse con él y con Marta por hacer las cosas que siempre quieren ellos y no tenerle nunca en cuenta a él. Después

María y Gema acuden a Toledo a comprarle unas telas a Digna y de repente se encuentran con Ernesto. La mujer de Andrés opta por hacerse pasar por Asunción, una prima lejana mientras él le dice que su cara le suena. Al ver la incomodidad de Gema, María trata de zafarse de Ernesto y le dice a su amiga que no se fía de ese hombre.

Pese a que Jaime le ha dado vía libre para ser feliz con Fina, Marta le dice que nunca podrán ser felices porque siempre tendrán que estar escondidas. Y por ello, decide no contarle a la dependienta el trato que han alcanzado como matrimonio. Pero el doctor no duda en decirle a Marta que tiene que luchar por su amor.

Andrés se reúne con Luz para seguir tratando de indagar en lo que la doctora sabe sobre lo que pasó con Clotilde y Valentín. La doctora no duda en decirle que Julia no es hija de Jesús sino de su primo Valentín. Cuando Begoña descubre que Luz le ha contado toda la verdad a la doctora, no duda en confrontarle a los dos lo que han hecho y les echa de su habitación defendiendo que Jesús no mató a nadie.