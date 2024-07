Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del jueves 4 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, rras sufrir una nueva crisis, Isidro aguantaba con vida para que Fina y él puedieran despedirse. El chófer le pedía a su hija que le prometiera que intentará ser feliz con la persona que ame sea quien sea. Tras ello, Fina le pedía a Marta que sea su pareja pero la De La Reina le volvía a dar calabazas y le decía que no puede dar ese paso estando Jaime en medio. Todo antes de que Luz apareciera con el tratamiento de Isidro.

María le enseñaba a Andrés toda la ropita que ha comprado para su bebé. Y cuando aparecía Begoña y María aprovechaba para compartir con ella también todo lo que ha comprado. Además no dudaba en decirle a su cuñada que debería tener un hijo con Jesús para darle un hermanito a Julia.

Digna no se cortaba en reprocharle a Damián su actitud con Isidro al negarse a despedirse de él y no dudaba en decirle que el chófer le advirtió sobre él y que no se fiara porque no es como parece y el patriarca le decía que le duele que desconfíe de él con todo lo que han vivido.

María le aconsejaba a Gema que se olvide de Ernesto y celebre su aniversario con Joaquín. Pero la sirvienta tiene claro que hará los dos planes. Primero quedará con Ernesto y después hará lo propio con su marido. Por otro lado, tras su conversación, Sara le anunciaba a Luis que ha decidido irse a San Sebastián y él no dudaba en desearle suerte a su amada

Damián volvía a amenazar a su nuera diciéndole que o se arregla con su hijo o su madre tendrá que volver al sanatorio. Después ella no dudaba en hablar con Jesús sobre su situación sentimental y le decía que tras darle vueltas tiene que pasar página y que está dispuesta a seguir con su matrimonio. Y él le confesaba que si acabó con Clotilde y Valentín y que ahora solo quiere estar en paz.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 93 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 93 de ‘Sueños de libertad’

Begoña no puede parar de pensar que Jesús mató a su esposa y a su primo y ha sido capaz de guardar silencio todos estos años y no decirle nada a su tía Digna. Pese a todo, ella es consciente de que lo único que puede hacer es permanecer junto a su marido por el bien de todos. Y por ello, le dice que le dará una nueva oportunidad para que muestre que puede ser un buen padre y un buen marido.

Tras la propuesta de Claudia y Carmen de que Mateo sea el nuevo párroco, Damián anuncia que ha decidido que Mateo se encargue de ayudar a don Agustín en las labores de la parroquia de la colonia.

María descubre que su falta era una falsa alarma y que no está embarazada y no duda en compartirlo con Gema. Rabiosa por la noticia, la mujer parece dispuesta a contarle la verdad a Andrés, pero al verle tan ilusionado por la llegada de su hijo opta por seguir con la mentira.

Por su parte, Gema queda con Ernesto y él no duda en besarla. Tras ello, la sirvienta opta por plantar a Joaquín y no celebrar su aniversario. Mientras, Sara se despide de Luis antes de irse a San Sebastián a disfrutar de la beca que le han dado para estudiar hostelería.

Después de ver la complicidad que existe entre Marta y Fina, Jaime piensa que tratar de ocultar un amor como el suyo no va a servir de nada. Por ello, el doctor le dice a su esposa que él no será un impedimento en si quiere ser feliz junto a la dependienta. Tras contárselo a Luz, la doctora se acerca a él hasta casi llegar a besarse si no fuera por una llamada que los interrumpe.

Damián decide acudir a ver a Isidro, que parece mejorar gracias al tratamiento experimental. El chófer no duda en volver a confrontar con su patrón y le dice que debería poner su vida en orden y hacer las cosas bien. Y el De La Reina le promete que lo hará.

Después de ver el buen rollo entre Begoña y Jesús, Andrés no duda en reprocharle a su cuñada su actitud y que sea capaz de olvidarse que Jesús trató de matarla cuando le disparó al pillarla huyendo con su hija. Y Andrés asegura que no va a parar hasta investigar lo que pasó con Jesús después de escuchar como Luz cree que todo tiene que ver con el asesinato de Clotilde tras contarle lo de la carta de Valentín y que ella cree que Jesús pudo ser el que matara a su mujer.

Tasio le pide a Damián que le gustaría que fuera él el padrino de su hijo, que siempre había querido que fuera su padre pero como nunca le va a conocer y ahora a él le considera como un padre piensa que es la persona adecuada. Y Damián no aguanta más y le dice que su padre es él.