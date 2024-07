‘Así es la vida’ desmonta el teatro de Marta Peñate fijándose en lo que no se vio en ‘Supervivientes’

A pocas horas de la expulsión más decisiva de ‘Supervivientes All Stars’, ‘Así es la vida’ debatía este lunes sobre la guerra abierta entre Sofía Suescun y Marta Peñate. Un conflicto sobre el que se ha posicionado hasta la propia Sandra Barneda.

Y es que tras ver como hicieron las paces, aunque les duró poco pues luego volvieron a discutir, en ‘Así es la vida’ se preguntaban si todo esto es una estrategia. Y algunos colaboradores como Gema Fernández y Almudena del Pozo aseguraban que Sofía Suescun es muy estratega. Lo que llevaba a que Sandra Barneda diera la cara por ella y dejara caer que quizás Marta Peñate también lo era.

«Yo en eso tengo un debate interno porque es verdad que Marta es mucho más emocional y visceral que salta enseguida y Sofía es más racional, que contiene más y a mi me da la sensación de que por ser una persona que se contiene más se la está tachando de ser calculadora, de ser estratega. Yo creo que las dos han sido los dos pilares del All Stars’», confesaba Sandra Barneda.

«Ayer vimos en directo como Marta entraba en un bucle y Sofía no quería entrar en ese bucle y aguantó y cualquier otra persona en ese momento habría saltado. ¿Por qué no saltó? Y yo digo, ¿por qué a una persona que es más mental se le dice que es estratega y por qué si eres más emocional no se puede ser estratega? Porque Marta Peñate a lo mejor también es estratega», añadía Barneda.

Después, ‘Así es la vida’ recogía en un vídeo la nueva discusión de Marta y Sofía en ‘La odisea de Poseidón’ tras el enfrentamiento que habían tenido Marta Peñate y Alejandro Nieto. «Es que siempre acaba Marta igual cuando no tiene la razón llora, cuando no es que estaba de broma», cuestionaba Carmen Borrego.

Y tras ello, ‘Así es la vida’ se atrevía a ofrecer un vídeo en el que se desmontaba a Marta Peñate. «La reconciliación de Marta y Sofía ha sido una de las más breves de la historia del reality», recalcaba la voz en off. «Mientras Marta Peñate no duda en cargar contra la faceta pescadora de su ex amiga, la hija de Maite Galdeano acusa a Marta de querer liderar un grupo anti-Sofía», proseguían destacando.

En ese sentido, ‘Así es la vida’ recopilaba parte de la guerra entre las dos. «En medio de esta batalla campal, la canaria tiene bastante claro que Sofía está intentando victimizarse para ganar el reality. Pero ayer todo daba un giro de 180 grados cuando Marta hacía esta pregunta cuando pensaba que nadie la escuchaba«, aseveraba la voz en off recordando que Peñate preguntó si había una cámara grabando. «Y acto seguido, Marta se detenía delante de esa cámara y rompía a llorar. ¿Están jugando tanto Marta como Sofía la carta del victimismo para poder eliminar a su máxima rival?», se preguntaban.