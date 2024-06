Carlos Sobera habla en Telecinco de su carrera profesional: «Casi todo es fracaso»

A falta de unas horas para que se conozca al ganador o ganadora de ‘Supervivientes 2024’, uno de sus presentadores, Carlos Sobera, ha visitado el programa ‘Fiesta’. Lo ha hecho para promocionar su libro autobiográfico, ‘A Contracorriente’, y, de paso, para hablar del reality estrella de Telecinco.

El comunicador vasco presentó el pasado martes, 11 de junio, su última gala como presentador de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, ya que este próximo martes 18, se emitirá la gran final con Jorge Javier Vázquez. En su visita al programa de Emma García, esta comenzó hablando del libro autobiográfico de su compañero: «Es la primera vez que te has abierto en canal y a contracorriente».

«Tengo ya una edad que digo ‘voy a abrirme por fin'», asegura Carlos Sobera. Aunque reconoce que «no es fácil» hacer públicas sus memorias. En su obra habla de los aspectos más íntimos de su vida personal: «El ejercicio más difícil es decidir qué es lo que no puedes contar, sobre todo para no hacer daño a terceras personas».

El también presentador de ‘First Dates’ explica que «hay cosas que cuento que no han sido igual muy agradables en mi vida, tampoco en términos profesionales, pero procuro evitar nombres o dar detalles». «Aparte de contar un poquito el sueño de un chaval que quería ser actor, pues también mi paso por todas las cadenas. El trabajo que he hecho, los compañeros, las experiencias buenas, las malas. Que no todo es éxito en la vida. Que casi todo es fracaso, de hecho», añade Carlos Sobera.

«El éxito es seguir haciendo lo que te gusta», asegura Carlos Sobera

En un momento de la entrevista, Emma García le interrumpió para ir a los pasillos de Telecinco, donde se encontraba Sandra Barneda, con la que hablaron sobre la semifinal de ‘Supervivientes 2024’, que se celebraría unas horas después. «Ha sido una edición fantástica. No puedo decir mis favoritos», se limitó a decir el presentador. La que sí se mojó fue la conductora de ‘Fiesta’, quien reconoció que su favorita es Marieta.

De vuelta al plató, Carlos Sobera quiso mandar un mensaje a la audiencia: «Animo a la gente a fracasar, hay que fracasar mucho y si fracasas, luego entiendes lo que es el éxito, que no es ni las audiencias ni el dinero ni la fama. Es simplemente seguir haciendo lo que te gusta».

Tras la emisión de un vídeo recopilatorio con sus mejores momentos en Mediaset, el comunicador vasco hizo balance sobre los programas en los que ha trabajado. «La verdad es que me lo paso muy bien haciendo televisión. Yo siempre digo que la gente de la calle es la que más te sorprende y la que más sacada de ti lo mejor y lo peor que llevas. En mi caso, la risa, el pasarlo bien. Disfruto enormemente con ella», sentenció el presentador.