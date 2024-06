Alexia Rivas pone los puntos sobre las íes a Alejandra Rubio y no le tiembla la voz

Este viernes, 28 de junio, Alexia Rivas no se ha mordido la lengua y le ha puesto los puntos sobre las íes a Alejandra Rubio desde ‘Vamos a ver’. Lo ha hecho después de que la joven cargase contra ella durante su primera entrevista en ‘Así es la vida’ tras dar a conocer, vía exclusiva, su embarazo junto a Carlo Costanzia.

«Hacéis periodismo a base de mentiras que se quedan ahí. Me habéis convertido en una persona que no soy. En una tía que no hace nada, que no da un palo al agua, que vive del cuento… Yo hago el mismo trabajo que hace cualquier periodista aquí», aseguró la hija de Terelu Campos en el programa en el que colabora, mostrándose especialmente dura con Alessandro Lequio y Alexia Rivas.

Ambos, colaboradores de ‘Vamos a ver‘, no han dudado en responder a Alejandra con la misma dureza. «Luego la dignidad malentendida, los ‘discursitos’, la moralina… No, comentamos lo que pasa en esta cadena. Con mucho respeto y argumentación», comenzó diciendo la periodista en el magacín matinal de Telecinco.

«¿Hay algo que te toque en lo personal de lo que dijo Alejandra el otro día?», quiso saber Joaquín Prat. Acto seguido, su compañera se dirigió directamente a Alejandra Rubio: «Se refirió a mí con nombres y apellidos, entonces sí. Me hizo gracia escuchándolo porque, lo único que entiendo de eso es que no ve nuestro programa».

El dardo de Alexia Rivas a Alejandra Rubio

«Ella dice muy bien que hace el mismo trabajo, para hacer este trabajo hay que ver los vídeos enteros», le recordó Alexia Rivas. «Lo único que yo dije es que era incongruente, porque tú estás diciendo que no vendes tu vida al mismo tiempo que la estás vendiendo y que para hablar de feminismo y de machismo, yo le emplazaría a entender lo que es el feminismo. Si yo como mujer hago una cosa mal, me podéis criticar todos, eso no es feminismo o machismo», continuó la colaboradora.

Según Alexia Rivas, Alejandra «no ha entendido el discurso ni absolutamente nada de lo que hemos dicho en los platós. Yo seguiré comentando e intentaré, siempre con respeto y argumentación, decir lo que pienso porque soy libre. Es algo que me caracteriza y que no quiero perder, me da igual a quien tenga enfrente. Ninguno es más que yo y voy a seguir siendo libre», sentenció la periodista.