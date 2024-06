Alessandro Lequio llama así a Terelu Campos en pleno ‘Vamos a ver’ y Carmen Borrego brama

Alessandro Lequio continúa con su cruzada contra la familia Campos aprovechando que el embarazo de Alejandra Rubio ha acaparado el panorama mediático esta última semana. El italiano acabó sacando trapos sucios sobre Terelu Campos este jueves en ‘Vamos a ver’ y sus palabras no sentaron muy bien a Carmen Borrego. Los dos colaboradores acabaron sumidos en un enfrentamiento por lo que el tertuliano llegó a insinuar de la malagueña.

Mientras Joaquín Prat y compañía continuaban repasando las novedades sobre el embarazo de la hija de Terelu Campos, Lequio se refirió en un momento de la tertulia a la futura abuela como «La ceniceros». Ante semejante apodo, la hermana de la malagueña no tardó en pedir «respeto», pero el colaborador sacó su teléfono móvil para compartir ‘la leyenda del cenicero’.

Carmen Borrego estalla contra Alessandro Lequio: «No es lo mismo»

«Así fue lo del cigarrito, época de ‘Con T de Tarde’, época de Gallardón. Su secretaria todavía recuerda cómo sostenía el cenicero, creo que se llamaba Cristina, aunque no estoy seguro. Todos, absolutamente todos, lo recuerdan», comenzó explicando Alessandro Lequio al resto de sus compañeros antes de que la madre de José María Almoguera sacase las uñas.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

La hija de María Teresa Campos no tardó en defender a su hermana levantando el tono para dirigirse al italiano. «Si tú tienes una secretaria personal, que pagas tú y no la empresa, en televisión sabemos todos que no se puede fumar, hay una publicidad que sales a fumar, pues esta persona te tiene una Coca-Cola y el cenicero preparado. ¡No es lo mismo a que te sujete el cenicero!», clamó Carmen Borrego, que acabó revolviéndose ante las provocaciones de Lequio.

Pero el ex de Ana Obregón, lejos de rebajar el tono, se levantó exaltado para representar él mismo la famosa escena de la que habla. «¡Pero si lo he visto yo con mis ojos! ¡Que yo lo he visto! Mira, en sastrería, ahí con la secretaria y Terelu diciéndole: ‘¡Ven aquí!’. Eso lo hemos visto todos, no solo yo», aseguró Alessandro Lequio algo alterado.