Joaquín Prat no tolera y corta esta intervención de Carmen Borrego: «Esas barbaridades no»

‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat al frente sigue a vueltas con el embarazo de Alejandra Rubio y, aprovechando que Carmen Borrego estaba este martes en el plató, Alessandro Lequio le ha acusado de secundar el «discurso oficial» impuesto en el clan Campos para hacer ver que la noticia se ha recibido con los brazos abiertos.

«Yo entiendo perfectamente que tú tienes que seguir el discurso oficial», le ha espetado Alessandro Lequio. «¿El discurso oficial es que su sobrina está embarazada?», le ha cuestionado el presentador del programa matinal de Telecinco.

Ante esa pregunta de Joaquín Prat, el colaborador ha señalado justo lo que muchos piensan tras conocerse la noticia. «No, el discurso oficial es que todo es magnífico y todo es maravilloso y que bienvenido sea el niño cuando la situación objetivamente no es la ideal, con una chica joven con una relación de apenas un mes», ha sentenciado Alessandro Lequio.

«A mi nadie me ha dicho lo que tengo que decir, siempre me he caracterizado por ir por libre y eso me ha causado muchos problemas», le ha rebatido Carmen Borrego, negando que haya un discurso oficial y, mucho menos, que ella esté dentro del mismo porque siempre ha sido un verso suelto en el clan familiar.

«Creo que nos impactó la noticia, y una vez impactados, tenemos aquí a una sobrina que ¿qué hacemos? ¿La matamos?», ha clamado la colaboradora. Unas palabras que no han gustado nada a Joaquín Prat, que ha intervenido de un modo abrupto y muy serio para reprender este tipo de manifestaciones tan desmedidas y fuera de lugar. «No, no digáis esas tonterías y esas barbaridades», ha impugnado alto y claro.