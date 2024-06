Joaquín Prat opina alto y claro de Adara Molinero tras su polémico arranque en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat y sus colaboradores de’ Vamos a ver’ han hablado de Adara Molinero y su incorporación en ‘Supervivientes All Stars’ tres días después de hacerlo el resto de compañeros. Un reingreso en el reality que no ha sido bien recibido por quienes ya llevan cuatro días pasando penurias y sufriendo los rigores de Poseidón, mucho más duro que nunca al dejarles sin dotación básica.

«Yo solo alabar la profesionalidad de Jorge y de Laura Madrueño y la enorme paciencia a la hora de lidiar con un concursante que no quiere empezar la aventuras hasta tres días más tarde. Y además han conseguido que participe porque yo la verdad es que pensaba que se volvía a Madrid en el siguiente vuelo», ha valorado el presentador de las mañanas de Telecinco.

Acto seguido, Joaquín Prat ha dejado claro lo que piensa de Adara Molinero, celebrando que finalmente haya reculado en su intención de abandonar ‘Supervivientes All Stars’ porque su papel en el concurso es imprescindible. «Y han conseguido que vuelva, que siempre va a sumar, un concursante como Adara siempre va a sumar», ha sentenciado.

«Ella no ha elegido volver a los tres días, se lo ha dicho la organización porque no había más programas. A lo mejor se hubiera tirado al día siguiente, pero lo que pasa es que no había más programas», ha comentado por su parte Marta López. «Yo creo que ella montó todo este numerito para robarle el protagonismo a sus compañeros», ha apostillado Alessandro Lequio.

«Yo veo una guerra cruel entre ellos porque todos pertenecen al mismo segmento de audiencia y cada voto van a tener que sudárselo mucho», ha añadido el conde. «Ayer vi hienas, vi poca empatía. Yo con Adara me llevo fatal, pero entiendo que la cabeza le juegue una mala pasada y, si al final se lo piensa y se queda, por lo menos recibirla con los brazos abiertos. Es una concursante más y es necesaria para este concurso», ha criticado Alexia Rivas respecto a la fría acogida que tuvo por parte de sus compañeros.

Otra de las colaboradoras de Joaquín Prat, Sandra Aladro, ha señalado que todo ha sido una estrategia de Adara Molinero para entrar en ‘Supervivientes All Stars’ aparando protagonismo: «Yo creo que es una estrategia, la más original que he visto en ‘Supervivientes’. Ella sabía que iba a concursar y eligió esta manera tan arriesgada de hacerlo porque podían no haberle dado una segunda oportunidad. Supongo que contaba con que le dirían que sí o se lo imaginaba. Pero que es una manera de centrar la atención y el foco sobre ella de una manera especial».

«Siendo completamente objetivos lleva tres días menos de aventura que los demás», ha subrayado el presentador, poniéndose del lado del resto de supervivientes y entendiendo que no haya sido plato de gusto verla aparecer con una situación de ventaja, pues Adara no tiene ese desgaste que los demás sí.