Rebelión en ‘Supervivientes All Stars’ por la última hora sobre Adara Molinero en Honduras

Adara Molinero reculó en su intención de abandonar ‘Supervivientes All Stars’ y, tres días después del estreno y tras permanecer apartada del resto de concursantes en condiciones totalmente diferentes, decidió intentarlo y arrancar la aventura. Y la reacción de sus compañeros fue tremendamente indigesta.

Cuando apareció en la Palapa, ninguno de los supervivientes se levantó a saludarla y arroparla. Fue un recibimiento extremadamente frío y desagradable al que le siguió una rebelión de casi todos los concursantes. Especialmente por parte de Marta Peñate, con la que se produjo un fuerte enfrentamiento, y Lola Mencía.

«Poco entusiasmo veo yo aquí. ¿Le hacéis un huequito?», llegó a pedir Laura Madrueño al ver esa dura recepción que tuvo Adara Molinero. El momento en cuestión fue altamente incómodo y era imposible no empatizar con ella desde casa. «Se han quedado un poco impactados con la llegada de Adara», apuntó por su parte Jorge Javier Vázquez.

«Las condiciones físicas que ella tiene ahora mismo son diferentes a las que los demás tenemos», denunció Marta sin titubear ni un segundo. «Cómo sabía que iba a aprovechar el momento», le replicó Adara. «Lo piensan todos», refirió Peñate. Y a partir de ahí, Alejandro Nieto, Jorge Pérez o Abraham García respondieron afirmativamente. Es decir, veían injusta esa ventaja con la que partía la madrileña.

«Los primeros días, los más difíciles, no los has vivido y ha sido muy duro», le reprochó a continuación Lola Mencía. Ante esa rebelión, Adara Molinero lanzó toda una declaración de intenciones a los telespectadores de ‘Supervivientes All Stars’: «Ahora vengo con más ganas todavía». «Voy a vivir las mismas condiciones, las sensaciones que habéis vivido los primeros tres días las voy a tener igual», se defendió.

A Marta y Lola no les parece del todo bien que Adara vuelva y Sofía intercede para defenderla



🏝 #SVAllStarsGala1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/vjwJp0EQD0 — Supervivientes (@Supervivientes) June 23, 2024

«Te has ahorrado estos tres días», le siguió confrontando Lola. «Acabo de llegar y ya empiezo a recibir, esto es la leche, dadme con un látigo», se quejó la concursante, que obtuvo un apoyo a medias de Sofía Suescun. A medias porque, aunque aseveró que «no tiene ella la culpa de lo que pasó el jueves», también protestó por esa ventaja en su concurso por empezar la experiencia tres días después: «Ahora vamos a hacer la prueba de líder y al final es dura y tenemos que aguantar, y tú se supone que tienes ventaja».

«Me voy, esto no se puede aguantar. He estado jodida varios días, vengo y me encuentro con esta situación. Pues como es injusto según ellos, cojo y me piro a mi casa, pero no, no les voy a dar el gusto», reaccionó Adara Molinero, avivando el fuego en Palapa con ese momento de vacile que hizo las delicias de una parte del público de ‘Supervivientes All Stars’.

Insertar meme de Adara diciendo QUE ERA UNA BROMA, ERA UNA BROMA 😂



🏝 #SVAllStarsGala1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Jnci1wMudB — Supervivientes (@Supervivientes) June 23, 2024

«Te tengo más calada», le soltó Marta Peñate. «Eso es lo que has hecho Marta, destrozarme durante ocho años a cada reality que he ido: juzgándome como mujer y como amiga», le recriminó Adara Molinero. Sin duda, ambas dejaron claro que se avecina una gran guerra en Honduras entre ellas y que la reincorporación de la influencer va a ser un polvorín de conflictos en playa.

Además, Adara fue señalada en las primeras nominaciones de esta edición, siendo la principal nominada por parte del grupo. La mayoría decidió otorgarle el punto en bloque por las razones antes esgrimidas. Así, se juega su expulsión este próximo jueves frente a Olga Moreno y Jorge Pérez.