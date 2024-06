Adara Molinero recula, decide no abandonar ‘Supervivientes All Stars’ y esgrime la razón de su giro

Adara Molinero ha mantenido a todos en vilo durante la segunda gala de ‘Supervivientes All Stars‘ respecto a su decisión definitiva sobre si abandonar el concurso como dijo el jueves o dar marcha atrás e incorporarse a la aventura. La organización le había dado tres días para meditar y tomar la determinación final con sosiego.

La joven, uno de los fichajes bomba de esta edición especial de leyendas, sufrió un presunto ataque de pánico en el estreno y declinó lanzarse desde el helicóptero y empezar su concurso. En cuestión de minutos pasó de estar sonriente a mostrarse rotan en llanto.

Fue poner un pie en la isla y aflorar los sentimientos negativos que afrontó en la pasada edición. «Me da pánico, tengo terror a pasarlo así de mal», sollozó Adara Molinero. «Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico. Hace muy poco que he estado aquí y siento que no me he recuperado psicológicamente», explicó la influencer.

Sin embargo, esto es algo que ya sabía cuando iba a firmar el contrato para participar en ‘Supervivientes All Stars’. Aun así, Adara no fue consciente de nada hasta que aterrizó en Honduras. «Me he equivocado, la verdad. Me he equivocado viniendo Perdóname pero no. Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez», lamentó desconsolada.

El equipo del reality y el propio Jorge Javier Vázquez decidieron no ejercer presión sobre ella y darle su tiempo. «No quiero empujarte a algo que lo hagas con esa sensación», compartió el presentador, emplazando a la superviviente a madurar y comunicar su decisión definitiva este domingo.

Finalmente, Adara Molinero ha decidido recular y no abandonar. «Lo tengo claro. Por un lado, he pensado que este puede ser mi último reality porque ya solo hago grandes cosas que me ilusionen y por ahora no hay nada más. Por otro lado, por todas personas que me quieren y me apoyan, voy a intentarlo», ha anunciado. Contra todo pronóstico, sigue en la aventura.