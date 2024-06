El rostro de ‘Supervivientes’ que se postula para el ‘All Stars’ tras la baja de Adara Molinero

El pasado jueves 20 de junio, Telecinco estrenó ‘Supervivientes All Stars’. Apenas dos días después de finalizar ‘Supervivientes 2024’, la palapa se volvía a abrir para recibir a los 10 ganadores y finalistas más emblemáticos de la historia del programa. Entre los que se encuentran, Sofía Suescun, Bosco Martínez-Bordiú o Adara Molinero.

Jorge Javier Vázquez seguirá estando al frente de las galas semanales. Mientras que Sandra Barneda será la encargada de conducir los debates dominicales, y Laura Madrueño continuará en Honduras. Lo que nadie se podía imaginar es que el programa iba a arrancar con una inesperada baja. Y, además, de una de las concursantes que partía como favorita, Adara Molinero.

Nada más ver el helicóptero del que, como en cada edición, tendrían que saltar los concursantes, la influencer rompía a llorar, sufriendo un fuerte ataque de ansiedad. «Ha sido ver esto, empezar a recordar mi edición… No puedo, me da pánico, tengo terror y no quiero volver a pasarlo así de mal. No me puedo tirar Jorge, lo siento», reconocía, echa un mar de lágrimas.

Adara Molinero durante el estreno de ‘Supervivientes All Stars’

Alejandro Albalá se postula para sustituir a Adara Molinero

Pese a los intentos de Bosco y Jorge Javier Vázquez de convencerla para que saltara, Adara decidió no tirarse del helicóptero y solicitó a la organización abandonar el programa antes, ni siquiera, de arrancar. Se trata de la primera vez en la historia de ‘Supervivientes’ que un concursante deja plantada a la organización y se niega a saltar del helicóptero, requisito imprescindible para arrancar la convivencia.

Aunque algunos han defendido a Adara Molinero, comprendiendo que estaba presa del pánico, otros han sido muy críticos con ella. Tal es el caso de Alejandro Albalá, quien ha aprovechado su presencia en ‘Fiesta’ para postularse como su sustituto: «Eres cero profesional. Estas cosas no se hacen así, sabías dónde ibas porque has estado hace poco y esto es por ley. A mí no me vale porque había gente deseando ir como yo, que podría haber ido y no habría montado estos shows», sentenció el exmarido de Isa Pantoja.