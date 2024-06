El comunicado del novio de Adara, Álex Ghita, tras dar la espantada a ‘Supervivientes All Stars’

‘Supervivientes All Stars’ arrancaba este jueves en Telecinco su aventura con el salto del helicóptero de las ‘leyendas’ del reality. Sin embargo, una de ellas, Adara Molinero sorprendió a todos al plantarse tras un ataque de pánico y decidir no tirarse y asegurar que tenía muy claro que no participará en el programa.

Ya al empezar la gala, Adara demostraba que estaba incómoda y con mucho miedo por volver al reality. «Venía con mucha ilusión y me está superando, tengo miedo. Estoy entrando en pánico, hace muy poco que estábamos aquí», confesaba la concursante cuando Jorge Javier Vázquez conectaba con los concursantes antes de subirse al helicóptero.

Después cuando llegaba el momento de que Adara Molinero se tirara del helicóptero, la subcampeona de ‘Supervivientes 2023’ se negaba a hacerlo. «No, de verdad. No puedo. De verdad, lo siento muchísimo. Que me perdone la gente que me apoya, mi familia. Lo siento si he decepcionado a alguien, pero no puedo. No puedo, de verdad», aseguraba.

Tras ello, fue su madre Elena Rodríguez la que entró por teléfono para apoyarla y pedirla que se lo pensara y dejara atrás el miedo. Pero Adara seguía en sus trece asegurando que tenía claro que no podía volver a participar en el reality. «Lo siento. Fue muy duro para mí, muy muy duro. Fue durísimo y me ha conectado con todo», añadía.

Habrá que esperar al domingo para conocer la decisión final de Adara Molinero. Pero por lo pronto, su novio, Álex Ghita ha querido enviarle un mensaje a través de sus redes sociales. «Mi amor, para mi, eres ganadora. Me siento muy orgulloso de ti», empieza diciendo en este mensaje a través de un story de Instagram.

«Esos miedos que tienes son normales y se pueden transformar en fuerza. Tú eres capaz de cualquier cosa. Estamos contigo. Te amo», concluye el entrenador personal dejando claro que apoya a su chica.