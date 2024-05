Revelan que Ángel Cristo tendrá prohibido aparecer en Telecinco y esta sería la explicación

Kiko Matamoros se ha despachado largo y tendido sobre todo lo que aconteció en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con la controvertida expulsión de Ángel Cristo de forma disciplinaria por saltarse todas las líneas rojas marcadas por la organización del concurso de Telecinco.

En ‘Ni que fuéramos’ de Canal Quickie han abordado el asunto en profundidad y María Patiño ha planteado una pregunta muy pertinente que una gran parte del público del reality se hace después de que fuese eliminado fulminantemente de la competición. ¿Qué creéis que va a hacer Ángel cuando vuelva?», ha preguntado.

Y Kiko Matamoros, con información privilegiada, ha augurado aciago futuro televisivo para el hijo de Bárbara Rey. «Tiene complicado, muy complicado, el tema en televisiones. Antena 3 no le va a comprar ni cinco minutos y desde luego en la cadena de enfrente (Telecinco) no va a entrar», ha aseverado el colaborador.

«¿No va a entrar en plató? ¿Tú crees? ¿Ya no existe?», se ha interesado María Patiño, sorprendida con sus palabras respecto al futuro que le espera a Ángel Cristo en el canal de Mediaset. «No», ha asegurado Kiko. «Es que es disciplinario», ha apostillado por su parte Víctor Sandoval.

«Ya no por eso, ha habido gente que ha abandonado o gente a la que han echado que luego ha ido al plató, pero en este caso no», ha adelantado Matamoros, es decir, el ya exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ no tendría cabida en Telecinco tras darle puerta anoche y, por ende, no tendría entrevista a su vuelta de Honduras como ocurre con todos los participantes.

Acto seguido, el tertuliano ha pasado a explicar el motivo por el que se le impondría ese supuesto veto: «Porque saben de su incontinencia, saben que no van a poder gobernarle en un plató y las cosas que ayer acabó por decir su defensor sería el mismo discurso que iría a repetir. Y es un discurso que va directamente contra la línea de flotación de la productora». De confirmarse esta información, el adiós a Ángel Cristo es definitivo.