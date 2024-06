La denuncia que Miri eleva sobre Arkano en pleno ‘Supervivientes’ confirma lo sospechado

La permanencia de Arkano en ‘Supervivientes 2024‘ tras sus constantes súplicas a la organización para abandonar sigue levantando ampollas entre sus compañeros. La última muestra de ello se ha podido ver con motivo de la reaparición de Miri Pérez Cabrero en el plató. Tras ser expulsada, la exconcursante no ha podido ocultar su enfado al ver que el rapero continúa en el concurso. Una queja a la que se ha sumado Aurah Ruiz.

Todo ha comenzado cuando el presentador le ha preguntado por el concursante al que «no se volvería a encontrar ni en un bar» o por el que le ha decepcionado. «La verdad, Arkano. Me ha decepcionado porque me ha parecido todo un poco injusto, sinceramente. Creo que él no quería estar ahí, que demostraba por activa y por pasiva que no quería estar», ha comentado sin pudor alguno a pesar de que la madre se encontraba a escasos metros.

Lejos de quedarse callada, Miri se ha prodigado sobre el paso de Arkano por los Cayos Cochinos: «En la playa se ha comportado como una palmera y ha estado tumbado gran parte del tiempo y decía que se quería ir, pero Carmen decía que se quería ir y se ha acabado yendo… La gente que se quiere ir, se va y Arkano es como un sí, pero no». Por si fuese poco, el presentador ha invitado a Aurah Ruiz a participar de dicha conversación.

La canaria no ha tenido reparo en apoyar públicamente la versión dada por Miri Pérez Cabrero. «Creo que Arkano está dentro, nosotros estamos fuera y sinceramente desde dentro, nosotros estamos fuera y sinceramente desde dentro lo que se ve y lo siento que está la madre y me cae genial, Arkano lleva la mayoría del concurso tumbado en esa esterilla. Lo sabemos, lo sabe ella y sinceramente hay personas que han hecho muchísima supervivencia», ha comentado.

El careo entre Miri y la madre de Arkano

En ese instante, Javier Ungría ha sacado la cara por el superviviente: «Esto no es un tema de Arkano, es de la audiencia. Si a la gente le gusta y le mantiene ahí, le mantiene». También la madre de Arkano ha asegurado: «No entiendo en qué te ha decepcionado. Que la audiencia le prefiera antes que a ti no significa que te decepcione a ti».

«Me estoy quejando de la actitud de Arkano. Es una persona que dice que se quiere ir y no hace nada, pero luego se quiere quedar», le ha replicado ella. Como respuesta, la madre de Arkano ha indignado a muchos supervivientes al asegurar: «Que se quiere ir lo han dicho todos». «A mí tu hijo me ha decepcionado a mí y yo en ningún momento he dicho que me quiera ir», e la ha devuelto Miri ante lo que la defensora de Arkano ha concluido matizando sus palabras: «Que han tenido momentos de bajón, quería decir».