Pillan a Cristina Tárrega en un renuncio preocupada por su inminente futuro en Mediaset

Cristina Tárrega ha sido pillada en un renuncio en ‘Vamos a ver’ dejando entrever su preocupación por el rendimiento en audiencias de ‘La vida sin filtros’, su programa en el prime time de Telecinco que vuelve este sábado, 15 de junio, con una segunda temporada.

La cadena de Mediaset ha decidido que este formato de testimonios producido también por la factoría audiovisual de Ana Rosa Quintana forme parte de los contenidos de verano a pesar de que la primera tanda de programas promedió un mal 9% de share y menos de 700 mil espectadores de media.

Motivos suficientes como para temer por el rendimiento de esta segunda edición de ‘La vida sin filtros’. Por eso, Cristina Tárrega ha implorado a la audiencia que le respalden en el estreno de este sábado, pues si no fuera así y el resultado fuera estrepitoso, su continuidad sería corta.

«Comenzamos con conflictos de familia, vamos a ver casos diferentes, yo estoy muy ilusionada y les pido a los telespectadores que nos acompañen mañana», ha suplicado la colaboradora y presentadora. «Merece la pena que estéis conmigo», ha añadido reiteradamente.

Tras la promo en ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat le ha deseado suerte. «Mucha mierda aunque falta no te va a hacer», le ha espetado. Y en ese momento, cuando ella creía no ser grabada, el equipo de realización del programa ha pinchado la imagen de Cristina Tárrega y se le ha visto con cara de circunstancia y balbuceando: «Oh, me hace falta, sí».

De este modo, se sobreentiende que se encuentra más que inquieta por cómo puede rendir este programa que le vuelve a colocar como presentadora en Telecinco. De su recepción depende que dure más o menos en la programación.