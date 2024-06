Mercedes Milá señala quién va a ser el ganador de ‘Supervivientes 2024’ y esgrime la razón

A pocos días de la gran final de ‘Supervivientes 2024’, son muchos los seguidores del programa que hacen campaña por su ganador. Tantos, que incluso Mercedes Milá ha sorprendido tomando su cuenta de Instagram para brindar todo su apoyo a Marieta. La presentadora ha asegurado que la concursante debe convertirse en ganadora el próximo martes.

Aunque Rubén, Gorka y Pedro tienen que luchar aún por su puesto en la gala final, Marieta y Arkano son ya finalistas de pleno derecho al haber quedado fuera de las últimas nominaciones. Es por eso que muchos ya empiezan a proclamar quién debe hacerse con el oro de esta edición.

Y Mercedes Milá no ha dudado en dejar claro por quién votará el próximo martes. «Mi favorita, a estas alturas del programa es Marieta. Natural y divertida, ha sabido aprovechar su participación tardía para no parar de aprender todo lo que no sabía cuando entró», señaló la presentadora de ‘No sé de qué me hablas’.

Mercedes Milá sobre Marieta: «Es la mejor»

«Para ella, ‘Supervivientes’ ha sido una fuente de información imprescindible para sobrevivir en este concurso genial y tan difícil», continuó explicando la comunicadora. Su alegato a favor de la antigua concursante de ‘La isla de las tentaciones’ llegó acompañado de una fotografía de la concursante emocionada durante una prueba del reality.

La periodista parece tener muy clara su apuesta, y decidió cerrar su mensaje describiendo su escenario perfecto de cara a la gala final. «Kiko Jiménez tiene razón, Marieta es la mejor y tiene que lograr que Jorge Javier levante su mano en esa noche mágica de la final tan próxima», sentenció Mercedes Milá al final de su publicación.

Aunque también dejó entrever su otra gran favorita de la edición en el mismo texto, donde se pronunció sobre el concurso de la última expulsada. «Miri es una mujer chollo para un reality. Es brillante, valiente, divertida, inteligente, creativa, guapa, cariñosa y, si es necesario, tiene mala leche y capacidad de pedir perdón», señaló la comunicadora sobre la actriz, que se quedó a las puertas de la final en su última nominación.