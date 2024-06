Belén Esteban sorprende al revelar un veto de Antena 3 tras ‘Sálvame’ y lanza un órdago a Pablo Motos

María Patiño y Belén Esteban han sido las últimas invitadas de ‘Cita Doble’, el podcast de Juan del Val y Nuria Roca. Lo han hecho para promocionar ‘Ni que fuéramos’, su nuevo programa, que desde el pasado lunes 3 de junio se emite en TEN y que pretende recuperar el espíritu de ‘Sálvame’.

Durante la entrevista, Belén Esteban ha recordado el veto que sufrió por parte de RTVE, lo que le impidió hacer de jurado en ‘Baila como puedas‘, el programa de baile presentado por Anne Igartiburu. «Iba a ir de jurado a TVE y, por un tema político, la señora que echaron (Elena Sánchez) me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato», reconoció la colaboradora.

Aunque esta información ya se sabía, la de Paracuellos destapó otra sorprendente revelación: «En otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además lo habría hecho de puta madre». Tras la insistencia de Juan del Val y Nuria Roca, acabó confirmando que se trataba de Antena 3.

Belén Esteban lanza un órdago a Pablo Motos

Según aseguró Belén Esteban, este contrato lo firmó cuando ‘Sálvame’ ya había sido cancelado, por lo que ya no estaba trabajando en Telecinco. Una de las opciones más probables es que se trate de algún programa con tertulia del corazón, como ‘Espejo Público’. Además, cabe recordar que desde septiembre esta tertulia está bajo la dirección de Alberto Díaz, exdirector de ‘Sálvame’, por lo que no sería descabellado.

Tras ello, ‘la patrona’ no dudó en lanzar un órdago a Pablo Motos para que la contrate ahora que tendrá que luchar contra su amigo David Broncano en ‘La Resistencia’. «Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar. Nosotros sabemos hacer de todo», soltaba Belén.

El veto de TVE a Belén Esteban

El veto de la cadena pública a Belén Esteban fue muy sonado. Al parecer, Elena Sánchez, por aquel entonces máxima responsable de TVE, rechazó la participación de la colaboradora en ‘Baila como puedas’, donde estaba previsto que ejerciera de jurado. El fichaje estaba prácticamente cerrado por el director de contenidos de la cadena, José Pablo López.

Pero en el momento en el que este comunicó a su jefa el resultado de las negociaciones con Belén, Elena Sánchez decidió frustrar el desarrollo del contrato. Y de esta forma vetar a la popular colaboradora. Algo que, como es lógico, a ella no le sentó nada bien, sobre todo porque otras excompañeras suyas de ‘Sálvame’, como Lydia Lozano o Terelu Campos, sí que han desembarcado en la cadena pública como tertulianas de diferentes programas.