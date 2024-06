Belén Esteban comparte su encuentro con Letizia y la pregunta que le ha soltado no defrauda

Belén Esteban ha coincidido este martes con la reina Letizia en un evento benéfico, en concreto la iniciativa «Euros de tu Nómina», promovida por el Banco Santander, y que busca recaudar fondos para diversos proyectos sociales a través de la contribución voluntaria de los empleados.

Tras hacerse eco de la fotografía que se había hecho Belén Esteban junto a la reina Letizia y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; ‘Ni que fuéramos’ ha querido preguntarle a su colaboradora por su encuentro con Letizia Ortiz.

«Ha sido un momento de felicidad porque he escuchado historias de gente que lo ha pasado mal en la vida pero hoy me voy a ir a la cama con una lección de que somos unos afortunados», empezaba diciendo Belén Esteban sobre lo que había vivido. «Gracias al Banco Santander, a la reina Letizia, a la Fundación Querer, a Pilar García de la Granja. Hoy ha sido un día muy feliz», proseguía diciendo. «Y le quiero dar un beso a la ministra Elma que se ha portado, me ha parecido maravillosa», añadía.

Después, María Patiño le preguntaba a Belén Esteban cómo había sido su encuentro con la reina Letizia. «Pues nos hemos saludado, nos hemos dado dos besos y le he preguntado cómo estaba del pie y me ha dicho que la tienen que operar. Y yo le he dicho que íbamos las dos en playeras«, relataba la colaboradora.

«¿Pero tienen sintonizado TEN en la Zarzuela?», preguntaban David Valldeperas y Patiño. «Tienen sintonizado TEN, ya me he encargado yo de propagarlo por allí. Yo sé que nos ve», respondía Belén. «La última vez que Belén vio a la reina yo me meaba de la risa porque empezó a gritar que le dolía la pierna y los reyes nos recibieron y se hicieron fotos», explicaba Kiko Hernández recordando cuando coincidieron en una fiesta de La Razón.

«Le preguntamos si veían Netflix pero ella no se podía pronunciar», aseveraba María Patiño. «Yo lo que si tengo que decir es una cosa. Habrá gente que esté de acuerdo con la monarquía y otros que no, yo respeto a todos, a los antimonárquicos y a todo el mundo pero lo que he vivido yo hoy ha sido algo maravilloso, la reina ha dado un discurso que me he emocionado. Ha estado de manera cercana con todas las ONG, con todos los voluntarios», destacaba Belén Esteban.

Después, María Patiño quería saber si Belén había podido hablar con la reina de lo que les pasó tras ser despedidos de Mediaset. «¿Tú crees que ella es consciente de lo que nos pasó en ‘Sálvame’? ¿A ti te ha dado a entender por algún comentario o algo que ella sabe que la cadena de enfrente nos dijo chao chao?», cuestionaba la presentadora. «Yo creo que ella sabe todo», respondía. «Es que a mi me dijo ¿qué tal ahora? Y yo la respondía que tirando», recordaba Patiño. Por su parte, Kiko Hernández revelaba que José Luis Rodríguez Zapatero se mostró también apenado por lo que había pasado con ‘Sálvame’.

Cabe decir que Belén Esteban se equivocaba al nombrar a la ministra pues se dirigía a ella como Elsa en lugar de Elma. Y la propia política ha reaccionado a través de sus redes. «A mí también me ha encantado ella, y cuando le corrigen diciendo que «Elsa es la de Frozen» (Tengo que admitir que no es la primera vez que me pasa)», escribía la ministra.