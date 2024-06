María Patiño retrata como nunca a Bertín Osborne en ‘Ni que fuéramos’: «No tiene ni pajolera idea»

Bertín Osborne vuelve a estar en boca de todos. Después de llegar a un acuerdo con Gabriela Osborne y emitir un comunicado en el que anuncia que se hará cargo de su hijo; el cantante regresaba este jueves a los escenarios aunque por un problema técnico canceló el concierto. Las formas que tuvo el cantante hacia la empresa han hecho que María Patiño y los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’ hayan explotado contra él.

Y es que Bertín Osborne decidió cancelar el concierto que este jueves iba a dar en San Agustín de Guadalix excusándose en problemas técnicos. Aunque según otras fuentes el cantante habría decidido no seguir con el concierto debido a la poca afluencia de público que había.

«El problema que hay es que hay tres bombillas y esto es un montaje profesional, aquí hay 14 músicos que tienen que leer partituras, es un montaje muy bonito y con el humo y las luces esto se ve muy bonito. Yo no puedo hacerlo porque esto es una cagada. Han contratado a un equipo de luces y sonido que se llama ‘Audiosuit’ a quién no debéis contratar nunca más. El dueño de la empresa me han dicho que ha venido a las 6 de la tarde en una bicicleta eléctrica diciendo que estaba todo bien y se ha largado y no ha vuelto. Pienso coger al de la bicicleta eléctrica y metérsela por el culo», soltaba Bertín Osborne cargando contra el dueño de la empresa que se encargó del sonido.

‘Ni que fuéramos’ se ha hecho eco este jueves de lo sucedido y de las palabras de Bertín Osborne al público en el concierto. «Este señor termina diciendo que el problema real es que hay muy poca gente y Bertín no quería seguir», exponía María Patiño. «Las excusas se las da a la gente que había ahí», apostillaba Víctor Sandoval. «Pero es que aunque haya dos personas tiene que cantar», recalcaba por su parte Belén Esteban.

«Está fuera de lugar lo que ha dicho», exponía Chelo García-Cortés. «Debe ser que le molesta cantar para cuatro gatos pero si tienes cuatro gatos cantas para cuatro, si tienes 10 pues para diez», seguía diciendo Víctor Sandoval cuestionando que Bertín Osborne incluso nombrara a la empresa delante de todos.

Justo después, María Patiño trataba de ponerse en contacto con el encargado de la empresa. Pero el responsable de la empresa le decía que no le podía atender. «Me ha colgado», aseveraba la presentadora al ver que el responsable no quería hablar en directo. Después volvía a ponerse en contacto con él. «Aunque tenga razón Bertín tú no puedes…», destacaba Patiño.

«Bertín ha perdido las formas por como lo ha dicho y como se ha referido al señor de las luces. Da igual si va en bicicleta o en coche», proseguía diciendo Chelo García-Cortés. «Conocemos a Bertín y no está acertado», añadía Kiko Matamoros.

María Patiño, alto y claro contra Bertín Osborne

Después, María Patiño no dudaba en poner sobre la mesa las actitudes de Bertín. «No es la primera vez que por falta de público Bertín actúa así», aseveraba la presentadora justo después de conseguir hablar con el responsable que defendía precisamente eso, que el problema era la falta de venta de entradas. El responsable de sonido y luces adelantaba además que iban a poner una demanda a Bertín Osborne y al organanizador del concierto.

«Estamos con usted porque las faltas de respeto aun teniendo razón es algo que no voy a aplaudir jamás sea Bertín Osborne o el rey de España«, sentenciaba Patiño agradeciéndole por haberle atendido. Y es que el responsable denunciaba que el Ayuntamiento no les dejaba entrar a la plaza a recoger sus equipos.

«Bertín ha perdido mucho apoyo popular porque la sociedad está cambiando afortunadamente. Un profesional tiene que estar hasta el final, recuerdo cuando Jorge hacía teatro y tenía poca gente y estaba hasta el final de la función», añadía María Patiño.

Pero lejos de quedarse ahí, Patiño era contundente contra Bertín Osborne y su machismo. «Políticamente se ha pronunciado y ha hablado de las feministas sin tener ni pajolera idea de lo que es el feminismo. Es que para hablar de feminismo hay que saber lo que es y él no lo sabe», concluía la presentadora.