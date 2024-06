El calificativo que María Patiño suelta a bocajarro para retratar a Isabel Rábago en Telecinco

Este jueves, María Patiño no se ha reprimido su opinión sobre algunos de los comentarios que realiza Isabel Rábago en ‘Vamos a ver’. Así, la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ ha sido contundente con la actitud de la colaboradora y también con Joaquín Prat.

Todo se producía durante la «Quickie Ronda» en la que se hablaba de la fecha de la final de ‘Supervivientes’ y de cómo Joaquín Prat había asegurado que para él el ganador de esta edición tendría que ser Pedro García Aguado.

Es indudable de que el hecho de que Joaquín Prat elija a un perfil blanco como el de Pedro García Aguado, que apenas ha generado ningún problema en su paso por ‘Supervivientes’ coincide con sus críticas hacia el reality por algunas de las cuestiones que han hecho otros concursantes como Kiko Jiménez asegurando que pensaba que ese tipo de televisión ya no se hacía en Telecinco.

No obstante, para María Patiño, Pedro García Aguado también es un buen ganador por lo que representa. «A mí me encantaría que ganase Pedro García Aguado porque representa la superación de un hombre que por la adicción a las drogas perdió todo lo que tenía y me parece estupendo que con esa edad haya llegado a estar al nivel de gente joven», exponía la presentadora.

María Patiño, clara y directa contra Isabel Rábago y Joaquín Prat

Tras ello, María Patiño no se podía contener al expresar lo que pensaba del doble rasero de Joaquín Prat. «Lo que me llama la atención de Joaquín Prat es que me parecía un hombre que cuando me lo encontraba por los pasillos y al que le conozco de cuando estaba en la radio no tenía ni idea de que tenía esa mentalidad tan clásica y conservadora y ese rechazo a una tele que por cierto cuando veo la sección de corazón trata exactamente los mismos temas que tratamos aquí», exponía la presentadora.

Y ha sido entonces cuando cargaba contra Isabel Rábago. «Es más con comentarios que rozan y que me cabrean profundamente como comentarios de los de mi compañera Isabel Rábago que sinceramente a veces es para…», trataba de decir cuando se escuchaba hablar a Belén Esteban preguntando que ocurría. «Pues comentarios machistas que yo no comparto y que no puedo lograr a entender como puede dar clases de algún tipo a nivel social cuando se da voz a determinados comentarios que yo en pleno 2024 no llego a entender. Y ya que la lanzan yo también la lanzo porque vivo en libertad», sentenciaba Patiño.

Una crítica a Isabel Rábago que hacía que Kiko Matamoros saliera en su defensa. «Yo a Isabel la adoro», aseveraba el colaborador. «¿Pero qué tiene que ver adorar?», le replicaba Patiño. «Y con independencia de que la adoro y es una compañera estupenda», insistía Kiko. «Con comentarios que no comparto», volvía a apostillar María Patiño.