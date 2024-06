Isabel Rábago desmonta a Ángel Cristo al fijarse en este preciso detalle en ‘De Viernes’

Isabel Rábago ha reaccionado en ‘Vamos a ver’ a la entrevista de Ángel Cristo en ‘De Viernes’. En esta ocasión, fue en directo y en plató, ofreciendo nuevos y descarnados titulares contra su madre.

Sin embargo, hubo un momento en el que el ex superviviente se retractó sobre los comentarios que vertió sobre su hermana Sofía, a la que advirtió con sorna de que no se entrometiera en la guerra con Bárbara Rey porque podrían pasar cosas que le empujaran a una recaída en su pasado problema con las drogas.

Ángel Cristo admitió que estuvo «desafortunado» pero también aseguró que se le ha malinterpretado. «Me hace gracia cuando dice que se quiere malinterpretar su comentario. No, lo interpretamos todos correctamente», ha criticado inicialmente Isabel Rábago.

No obstante, aunque ha sido muy crítica con él últimamente, la colaboradora sí se cree ese perdón: «Yo sí que creo que él ha tenido la necesidad de pedir disculpas públicas porque ha estado muy fuera de lugar y nos pareció un ataque absolutamente desproporcionado hacia su hermana, que no se podía entender».

Sin embargo, Isabel Rábago ha señalado que ese perdón esconde una intención en Ángel Cristo, que es la de seguir blanqueándose al calor de ‘De Viernes’. «También eso empañaba mucho esa imagen que él está intentado proyectar ahora. Ese comentario le borraba esa imagen de pobrecito y de que todos los males de mi vida son debidos a su madre», ha comentado.

Aun así, para la tertuliana «es de agradecer que un personaje se siente en un programa de televisión y diga ‘me he equivocado'». Aunque tiene claro que eso no va a provocar un acercamiento entre Ángel y su hermana: «No va a haber reconciliación con Sofía, ella no está manipulada por su madre y tiene claras muchas cosas, tiene claro muchos episodios que ha vivido con su hermano y la relación para retomarla con Sofía pasa por retomar la relación con su madre sin duda alguna».

Por último, Isabel Rábago ha querido rematar su intervención en ‘Vamos a ver’ con una petición encarecida respecto al juicio en el que se enfrentarán Ángel, Bárbara y Sofía: «Ese juicio que sea a puerta abierta, tiene que ser reclamo que sea puerta abierta y que nadie argumente ningún tipo de historia».