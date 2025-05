José Manuel Parada carga contra Isabel Rábago por robarle su silla en 'Sonsoles': "No me lo merezco"

José Manuel Parada regresaba este jueves a 'Y ahora Sonsoles' tras un tiempo sin aparecer en el programa al estar grabando 'MasterChef Celebrity'. Y en su regreso no ha dudado en lanzar un zasca a su nueva compañera, Isabel Rábago cuestionándola por robarle su silla.

"José Manuel Parada hacía mucho que no te veía de verdad", le comentaba Sonsoles Ónega al darle la bienvenida junto al resto de tertulianos de la sección de corazón entre los que estaban la propia Rábago, Beatriz Cortázar e Isabel González.

"Es que ha venido la Rábago y me ha quitado el sitio, ¿te das cuenta?", soltaba José Manuel Parada sin pensárselo. "¡Qué fuerte!", reaccionaba Sonsoles Ónega. "Otro vendrá que bueno te hará", apostillaba el colaborador. "Yo no le he quitado el sitio a nadie", se defendía Isabel Rábago.

Pero lejos de quedarse callado, Parada insistía en quejarse. "El que se fue a Sevilla perdió su silla", aseveraba. "Con lo que yo te he querido siempre....", terminaba diciéndole a su compañera. "Y lo que te quiero yo y que me hagas esto en directo", le replicaba Isabel Rábago a su compañero.

El reproche de José Manuel Parada a Isabel Rábago y Sonsoles Ónega

"Ahora me separa una mesa de Sonsoles. Yo siempre estaba ahí a tu vera y viene ella y...", se quejaba Parada. "¿Quieres cambiarte? A mí no me importa, ¿qué es por tu perfil?", le preguntaba Rábago. "No, yo tengo los dos buenos", le soltaba él. "Y yo también", le contestaba Isabel.

Tras ello, era Beatriz Cortázar la que no dudaba en decir que "menudos zascas han volado aquí en un segundo". "¿Quién ordenó este cambio?", se preguntaba Parada después de que le pidiera a Sonsoles Ónega que ejerciera su autoridad y les cambiara.

Y poco después, José Manuel Parada no dudaba en volverse a quejar a Sonsoles Ónega del trato que estaba recibiendo tras cuestionarle por no estar puesto con el tema de Melody y 'El Hormiguero'. "Vienes tarde y...", trataba de decirle la presentadora moviendo la mesa que tenían entre los dos. "Ponme más lejos todavía, ¿pero que te hecho yo a ti? Este desprecio no me lo merezco", le soltaba Parada a la presentadora.