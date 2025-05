Isabel Rábago adelanta el anuncio que va a dar Melody en su rueda de prensa: "Apuesto todo"

Será el próximo lunes cuando Melody reaparezca y comparezca ante todos los medios después de su retirada tras quedar en el puesto 23 de Eurovisión. La cantante dará una rueda de prensa en Prado del Rey en la que aclarará muchas de las cosas que se han dicho y las polémicas en las que se ha visto envuelta. Pero este jueves, Isabel Rábago ha querido avanzar algunas de las cuestiones sobre las que podría hablar o no la sevillana.

'Y ahora Sonsoles' seguía abordando este jueves lo sucedido con Melody en Eurovisión y se hacía eco en exclusiva de unas declaraciones de su padre Lorenzo asegurando que muchos amigos que viven en el extranjero no pudieron votar por su hija.

"No han querido que se la votara", denuncia Lorenzo Ruiz en 'Y ahora Sonsoles'. Además el padre de la artista pone sobre la mesa lo raro que es que la actuación de Melody tenga millones de reproducciones en YouTube superando con creces a la del ganador. Eso sí, el padre no ha querido entrar en si la artista está molesta con la organización de RTVE. Algo sobre lo que Isabel Rábago ha querido avanzar algunos detalles.

Tras escuchar las declaraciones de Lorenzo Ruiz, Isabel Rábago verbalizaba que es lo que dirá Melody el próximo lunes. "Ella dirá que todo está bien, que puede tener sus sospechas y va a desmentir, apuesto todo, cualquier tipo de presión por parte de la organización y de todas las personas que están vinculadas a Eurovisión", comentaba la colaboradora.

"Y va a desmentir muchas informaciones que ella entiende que no se sabe de donde han salido. Ella se va a mantener con que 'no he ganado por circunstancias ajenas al concurso'", sentenciaba Isabel Rábago antes de que Sonsoles Ónega conectara con la compañera que había hablado con el padre de Melody.