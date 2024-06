‘Tu cara me suena 11’ proclama por unanimidad a esta ganadora por primera vez en su gala 10

‘Tu cara me suena 11’ demostró este viernes en su décima gala que, por muy avanzando que esté ya el concurso, algunos concursantes tienen aún mucho que demostrar. Prueba de ello fue lo que Miguel Lago consiguió como Olaf, que contra todo pronóstico y con todas las expectativas de parodia puestas en él, se consiguió alzar como uno de los números más memorables de la noche.

Quién también sorprendió, para mal, con su baja posición en el ranking en esta última entrega fue Raoul Vázquez, que no llevó muy bien sus clases de italiano para enfrentarse a Mahmood junto al mismísimo cantante presente en el escenario. Conchita también rompió su cadena de buena suerte quedándose a medio gas con su imitación de Sabrina Carpenter.

David Bustamante deslumbra como Prince Royce

David Bustamante fue el encargado de abrir la noche de actuaciones en la décima gala de ‘Tu cara me suena 11’, y esta semana tenía el reto de desplegar todo su encanto latino. Pese a que el flequillo y la chaqueta plateada evocaban a muchas cosas, menos a Prince Royce, el cántabro hizo uso de su gracia natural para enamorar al jurado a ritmo de bachata. Nada más subir al escenario el buen rollo y el ambiente tropical induaron el plató.

Tras un número lleno de baile, sensualidad y las incontrolables ganas de Bustamante de triunfar esta semana, Chenoa y compañía cayeron rendidos a sus pies. «Lo dije el otro día. Eres uno de mis concursantes favoritos de aquí. Que limites tu voz para acomodarte a este hombre… lo has bordado», sentenció Santiago Segura entre aplausos, asegurando que el concursante había dejado muy alto el listón nada más arrancar.

Juanra Bonet se gana al jurado de ‘Tu cara me suena 11’ como Manolo Escobar

«Más quisiera Prince Royce tener la voz de Bustamante», exclamaba Lolita mientras el presentador intentaba dar paso al segundo número de la noche, que en esta caso corrió a cuenta de Juanra Bonet. Y si bien el presentador no vivió su mejor noche la semana pasada, este viernes decidió darle una lección al pulsador dándole una vuelta de 180 grados a lo que prometía ser toda una parodia. El catalán puso un pie en el escenario como Manolo Escobar e inició una de sus actuaciones más memorables de su paso por ‘Tu cara me suena 11’

Oculto entre las patillas y la chaqueta de terciopelo, el comunicador se paseó entre los distintos trozos de atrezzo usados por los bailarines para recrear de la forma más rudimentaria los efectos del videoclip original. Al final del número, algo hastiado, el concursante se sinceró con el jurado. «¡No acababa nunca!», exclamó el presentador haciendo referencia a la tediosa letra de ‘Qué guapa estás’, que logró poner en pie a todo el público. Y su enorme esfuerzo tuvo su recompensa en esta gala.

Julia Medina no defrauda como Lola Índigo

«Tienes mucho arte, es verdad que Juanra nos da vida», sentenció Carlos Latre mucho antes de otorgar las puntuaciones, que elevarían a Bonet a los primeros puestos del ranking. Pero quién tenía más que asegurado su momento de gloria en esta gala de ‘Tu cara me suena 11’ era Julia Medina, que no pensaba defraudar como Lola Índigo. Pese a lo difícil que puede parecer, de antemano, enfrentarse a un titán de la puesta en escena como lo es la granadina, la concursante partió con algo de ventaja al enfrentarse a un número algo más light.

Pero a Julia no le hacen falta grandes coreografías o efectos especiales para destacar, y cada semana hace de sus números prueba de ello. El número avanzó de un tímido blanco y negro a todo un estallido de color en el que la antigua triunfita deslumbró enfudada en un traje rojo interpretando ‘Toy Story’ junto a un cuerpo de baile. «De verdad, es muy difícil esta imitación, es muy sutil», comenzó explicando Carlos Latre, asombrado por lo que acababa de ocurrir en el escenario.

Supremme De Luxe se queda a medio gas como Karina

«La dificultad que tenía el baile, no has perdido el color vocal de Lola en ningún momento… me encanta verte brillar», sentenció el miembro del jurado mientras Manel Fuentes daba la bienvenida a Karina al plató de ‘Tu cara me suena 11’ antes de que Supremme De Luxe saliese a escena para hacer justicia a la eurovisiva. De los graves de Quevedo, que le jugaron una mala pasada en la última gala, la drag queen tenía que dar un drástico giro y clavar el característico tono agudo de la intérprete de ‘Oh Carol’, tema que defendió este viernes ante la propia cantante.

Vestido al más puro estilo de los años 70, e intentando clavar la delicadeza de la intérprete en el escenario, Supremme De Luxe hizo su mejor intento de no caer en una burda caricatura, pero no lo consiguió. «Pero si hablas igual que yo», señaló la cantante conmovida por la imitación, dejando una estampa que tocó por completo a Santiago Segura. «Yo estoy emocionado de verdad, estas cosas solo pasan en ‘Tu cara me suena'», señaló el cómico. Aunque, esas emociones no se traducirían más tarde en los puntos que recibió la drag queen.

Miguel Lago, la gran sorpresa de la noche como Olaf

Tras una Karina accidentada, llegaba el momento de risas de la noche, la carcajada asegurada. El pulsador había sido de lo más cruel la semana pasada con Miguel Lago, dejando su suerte en el ranking de esta semana a la merced de un personaje de dibujos animados. Pero el tertuliano decidió utilizar su simpatía y su sentido del humor para brillar en una interpretación de ‘En verano’ que dejó anonadados al jurado y al público. Con saludo a Àngel Llàcer incluído, el concursante avanzó entre la nieve llenando el plató de ‘Tu cara me suena 11’ de un ambiente de lo más amable y reconfortante.

Y pese a su disfraz, lo cómico de la situación y sus antecedentes en el concurso, el periodista logró que el jurado se quitase el sombrero ante su número por primera vez en la edición, desde el más profundo asombro. «Hacer de dibujo animado tiene dos vertientes, o sale un desastre o se brilla… y Miguel Lago hoy ha brillado», señaló Chenoa antes de que Carlos Latre alabase su lograda técnica vocal para esta gala. «Es igual que el actor de doblaje, creo que lo has disfrutado y se ha notado, has sido un niño», sentenció el imitador.

A Raoul Vázquez le queda grande su reto italiano de la semana

«Esto lo vemos en Broadway… es un número de 12, no hay dinero para pagarlo», aseguró Santiago Segura antes de elevar a Lago por primera vez en todo su paso por el concurso a los primeros puestos del ranking. Un puesto que pareció intercambiar, contra todo pronóstico, con Raoul Vázquez, que no tuvo su mejor noche este viernes. Siendo justos, el pulsador de ‘Tu cara me suena 11’ no se lo puso fácil al catalán esta semana, pues además de tener que aprender italiano en un par de clases exprés, tuvo que encarnar a Mahmood con el propio cantante presente.

Tras casi tres minutos de un trabalenguas italiano que parecía interminable, y el mayor ejercicio de humildad que el antiguo triunfito pudo hacer en el tramo final entonando ‘Tuta gold’ junto a su mismísimo creador, el jurado no desveló demasiado sobre si Raoul había estado a la altura o no, pero el invitado sí. «Tengo mucha suerte, porque ahora tengo un doble y en el próximo concierto me puedo ir a comer croquetas, jamón…», bromeó el eurovisivo mientras abrazaba al concursante.

Valeria Ros pone a vibrar ‘Tu cara me suena 11’ con su frenética imitación de Paulina Rubio

Pese a la insistencia del italiano en que Vázquez debía ganar la gala, la suerte no le acompañó a la hora de las puntuaciones. Pero quién no necesitó de suerte ni trucos para brillar a su manera fue Valeria Ros, que esta semana tenía un personaje a su medida. A estas alturas de ‘Tu cara me suena 11’, si alguien se lo pasa bien semana tras semana, esa es la humorista, y quién mejor para encarnar a Paulina Rubio, la chica divertida por excelencia, que la chica más divertida de esta entrega de ‘Tu cara me suena’.

«La letra es lo que más me ha costado», confesó Valeria antes de subirse al escenario poseída por el espíritu de verbena más dosmilero que ha presenciado ese programa en sus once ediciones. Una vez aterrizó en el escenario, en mitad de una orgía de bailarines, inició una muestra de desenfado, energía y cardio desmesurado que revolucionó hasta la última fila del público al ritmo de ‘Vive el verano’.

Después de magrearse con el cuerpo de baile por decimoquinta vez y teniendo como clave de su coreografía explosiva el movimiento descontrolado de pelo, la humorista intentó encontrar el aire necesario para escuchar las valoraciones de la noche. «Si me permitís, quiero hacer una petición al pulsador… que le de una lenta, porque es que no va a llegar a la final a este paso», suplicó Carlos Latre entre risas.

Conchita sirve el ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter demasiado descafeinado

«No tengo palabras contigo, me he reído tanto», confesó Lolita. Menos risas hubo a continuación con Conchita, que este viernes dejó a un lado lo urbano para meterse en la piel de Sabrina Carpenter, y el rollito estrella del pop delicada y sensual le quedó un poco grande a la concursante. Ya antes de pasar por el conlonador, la cantante advirtió que entre la coreografía, el inglés y el tono de voz tan susurrado, había tenido algún que otro percance en los ensayos, y cuando salió a escena no quedó ninguna duda.

Si una intérprete de la talla de Carpenter puede parecer un reto más bien vago para la concursante de ‘Tu cara me suena 11’ teniendo en cuenta su trayectoria en el concurso, el ‘Espresso’ que presentó con su mejor intención se quedó algo descafeinado y dejó algo fríos a los miembros del jurado. Aún así, Chenoa quiso reconocer la dureza del reto. «Sí que has estado en el detalle, ser una diva de ventilador es complicado… necesitaba ella unos cuantos cafés también», reflexionó la jurado.

Raquel Sánchez Silva se alza con su primera victoria en ‘Tu cara me suena 11’ tras su emotivo número como Luz Casal

Pero el gran número de la noche se hizo esperar hasta el final. Raquel Sánchez Silva llevaba semanas amenazando con hacerse con el oro a través de imitaciones cuidadas en detalle, pero nada podía preparar al jurado para lo que la presentadora consiguió este jueves. Nada más susurrar la primera estrofa de ‘Piensa en mi’, el plató se sumió en una atmósfera que revolvió las emociones de todos los presentes. La concursante, irreconocible como Luz Casal estaba sumida en la interpretación, perdida en la luz de los focos.

Su delicadeza, la dedicación en cada gesto y su impecable técnica vocal fueron recursos suficientes este viernes para hacerse con su primera victoria de la edición. Después de una cálida ovación del público, el jurado dejó claro que todos los doces de la noche iban a caer en la comunicadora sin ninguna duda. «Hoy te lo mereces, de verdad, de corazón», sentenció Lolita. «Yo creo que lo que has hecho hoy es un doble mortal sin red. Sabemos la canción perfectamente, y que tú te aproximes a eso como lo has hecho es un éxito», insistió Santiago Segura poco antes de coronarla ganadora de la décima gala de ‘Tu cara me suena 11’.