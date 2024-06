Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 17 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha alcanzado esta semana su culmen con la huída de Begoña y Julia junto a Andrés y el disparo que recibió ella de parte de Jesús cuando las encontró fugándose.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Damián trataba de hablar con Jaime sobre Luz y él aprovechaba para preguntarle por Begoña y el patriarca le cuenta que la enfermera tuvo una discusión con Jesús y que se había marchado. Y es entonces cuando Damián trataba de saber si Begoña se ha puesto en contacto con Luz.

En la tienda, Marta anunciaba a las chicas que decisión ha tomado para la promoción del nuevo perfume y dejaba claro que para ella las protagonistas deben ser sus clientas tal y como había propuesto Claudia. Así, Fina se sentía menospreciada después de que rechazara su propuesta de utilizar a mujeres famosas. Y jefa y dependienta confrontaban tras su ruptura.

Damián se presentaba en el dispensario y trataba de averiguar si sabe algo de dónde se encuentra Begoña después de que la enfermera se marchara con Julia después de haber tenido una discusión con Jesús. Y aunque la enfermera le daba largas, al ver antibióticos en la mesa, Damián tenía claro que Luz está ayudando a su nuera.

María se enfrentaba con Jesús por no haber sabido retener a su mujer y se encara con él echándole todas las culpas tanto a él como a Begoña de todo lo sucedido. Tras ello, María hablaba con Gema y le contaba que Andrés se había fugado con Begoña y que la ha abandonado. Pero la sirvienta le hacía ver que ha pasado algo grave y que tiene que retener a su esposo y no debe rendirse.

Begoña conseguía despertarse en la cabaña y cuando Luz aparecía volvía a insistir en que la enfermera debería acudir a un hospital pues su salud es delicada. Paralelamente Damián le contaba toda la verdad a Isidro para que tratara de ayudarle a dar con el paradero de Begoña y el chófer recordaba que cuando Andrés era joven solía ir a un refugio de caza en el monte.

Cuando Andrés se disponía a trasladar a Begoña en el coche, Damián se topaba con ellos. El De la Reina le contaba a su padre que Begoña se muere y que tienen que llevarla a un hospital pero Damián le decía que solo le permitirá que Begoña vaya a la mansión y que tratará de que Begoña esté a salvo y él se encargará de Jesús.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 80 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 80 de ‘Sueños de libertad’

Andrés accede a llevar a Begoña a casa pese a su miedo por lo que pueda hacer Jesús y lo que pueda afectarles a su relación. Al llegar allí, Andrés trata de pedirle ayuda a Jaime para salvar la vida de Begoña pero él no responde al estar con sus propios problemas de salud.

Después, Luz consigue que Jaime se recupere y le de la penicilina para intentar salvar la vida de Begoña. Poco a poco, entre los dos médicos consiguen estabilizar a Begoña, aunque su estado es grave después del disparo que sufrió. Pero después Jaime vuelve a tener un ataque.

Al ver que Jesús ha entrado en la habitación de Begoña, Andrés se encara con él y le amenaza con denunciarle pero Damián intercede para evitar males mayores entre sus hijos. Tras ello, Damián le pide a Andrés que no denuncie a su hermano y que piense en su sobrina pero al ver que su hijo no está dispuesto a callar, le amenaza con denunciarle a él y a Begoña por adulterio y que hará lo que sea por proteger a cualquiera de sus hijos.

Aunque al principio Digna no estaba convencida de que Sara tuviera dotes para ser sirvienta, al ver poco a poco sus cualidades al intentar hacer un hojaldre y ver que había hecho todas sus tareas empieza a apreciarla profesionalmente. Algo que hará que Gema sienta envidia al ver que su suegra podría haber encontrado a una nueva mano derecha.

Paralelamente, Luis y Sara siguen acercando posturas al ver que tienen formas de actuar y de trabajar parecidas aunque cada uno en su oficio. Parece que la relación entre ellos puede ir a más.

En la tienda, Joaquín ve cómo Marta está haciendo un buen trabajo pese a la crisis del combustible. Y en plena conversación, los dos primos recordaban la relación que tenían cuando eran niños. Él no dudaba en decirle que le imponía porque la veía altiva y distante.

Tras reencontrarse con María, Andrés trata de calmarla pero ella no para de reprocharle que la dejara plantada en la capital cuando iban a iniciar una nueva vida en Olite. Y aunque él trata de justificarse, su mujer se siente dolida y humillada y le dice que no le va a creer más. Después, Andrés le cuenta que Begoña se bate entre la vida y la muerte después de haber recibido una bala perdida.

Susana vuelve a la colonia para volver a pedirle a don Agustín que compren un terreno para construir una casa en la que vivir juntos. Y la mujer que sigue presentándose como su hermana propone al párroco una nueva estafa para conseguir todo el dinero necesario para la compra de ese terreno.

En el dispensario, Jaime y Luz deciden sellar la paz definitivamente. Él le asegura que no contará a nadie que es una impostora y ella a cambio se compromete a no contarle a nadie que tiene cáncer. En pleno acuerdo, Jaime trata de saber que le pasó a Begoña en realidad pero la doctora se niega a contárselo.

Mateo recibe una sorpresa en la cantina con una fiesta de despedida antes de su marcha para ordenarse sacerdote. Aunque Don Agustín echa todo al traste al sugerirle que debería echar de su vida a Claudia. Sin embargo, él da la cara por la dependienta. Tras ello, Mateo visita a Claudia en su habitación para despedirse de ella y los dos se funden en un abrazo.

Tras ver que Gema tiene celos de Sara, Digna exige a su nuera que tenga respeto hacia su compañera y no le exija tareas que a ella no le corresponden. Al ver su actitud, la cocinera trata de que su nuera se haga valer y no sienta que es menos que nadie.

Por la noche, Jaime le dice a Jesús que Begoña está fuera de peligro y que todo se debe gracias a lo que había hecho Luz por ella y no duda en decirle que debería agradecérselo. Tras despertar y ver que estaba en su habitación junto a Jesús, Begoña sufría un ataque de ansiedad.