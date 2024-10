Pedro Ruiz filtra sus conversaciones con Isa Pantoja y la define con cinco frases inapelables

Desde que Isa Pantoja se sentó en el plató de 'De Viernes' y dejó a todos conmocionados no hay nadie que no se haya pronunciado al respecto. Y es que pese a que la entrevista se dio en Telecinco, tanto Antena 3 como TVE e incluso La Sexta se han hecho eco de ella con rostros como Susanna Griso o Nieves Herrero pronunciándose al respecto. Ahora el último en manifestarse ha sido Pedro Ruiz.

El presentador y actor nos tiene acostumbrados a mojarse sobre todos los temas de actualidad que ve en televisión o en redes sociales. Y es lo que ha hecho este martes con respecto a la entrevista de Isa Pantoja en la que confiesa el calvario que sufrió en Cantora cuando era pequeña y sobre todo cuando era joven.

Así, aunque Pedro Ruiz suele renegar de los programas de corazón y fue de los más críticos con 'Sálvame' y ha seguido cuestionando a Mediaset por pagar a personas para que cuenten su vida y la de los famosos, ha vuelto a usar su cuenta de "X" para mostrar lo que piensa de Isa Pantoja.

"He hablado un par de veces con Isa Pantoja, la hija adoptiva de la cantante. Me he parecido una mujer serena y con ganas de aprender. No hay impostura en ello. Tiene modos y propósitos valorables. Le deseo suerte", recalca Pedro Ruiz.

De este modo, Pedro Ruiz se posiciona claramente con Isa Pantoja al destacar los buenos modos y lo bien educada que está. Algo que no han parado de destacar muchos colaboradores al compararlo con su hijo Kiko Rivera.