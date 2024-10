Avance 'La Promesa' del miércoles, 23 de octubre: El inesperado movimiento de Cruz con Jana

Alonso amenaza a Manuel con quitárselo todo si sigue adelante con la relación con Jana, pero este no da su brazo a torcer y advierte seriamente con marcharse de La Promesa junto a Jana, aunque no le cuenta nada a la doncella para que no se sienta más presionada. El anuncio deja a descolocados a los marqueses y Alonso le advierte con repudiarle para siempre.

Martina discute con Curro por haberle contado a Julia que es hermano de Jana y no a ella y, además, le transmite a su madre la discusión que tuvo con Ayala en la que recibió una seria amenaza. Algo que Margarita no va a consentir. En paralelo, Margarita le hace una inesperada revelación a Ayala: no se va a casar jamás con él.

Pelayo y Catalina anuncian ante el servicio oficialmente su embarazo y próxima boda, pero Pelayo le confiesa a Ricardo Pellicer que no está en absoluto feliz. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del conde de Añil?

Mientras, María Fernández y Marcelo organizan una fiesta en el servicio. Y Petra evitará el mayor de los enfrentamientos entre Ricardo y Santos, entre quienes las espadas están en alto.

Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 23 de octubre

Llega el día de la fiesta del servicio, pero, en el último momento, aparece alguien que nadie esperaba. ¿De quién se tratará? La relación entre Lope y Vera sigue enquistada, por lo que el cocinero toma la decisión de pedirle ayuda a la Duquesa de Carril.

Las oscuras amenazas de Ayala pasan de Martina a Margarita tras decirle que cancela la boda, forzando a la señora a tomar una decisión dramática. Pelayo empieza a tomar conciencia de sus decisiones y, ante Ricardo, muestra cuáles son sus verdaderas intenciones. Se está gestando un monstruo en el conde de Añil, que desea que Catalina pierda ese bebé. ¿Qué planea?

Jana sigue confusa por su situación con Manuel y un movimiento totalmente inesperado de la marquesa hace temblar los cimientos de su relación con el heredero de La Promesa. Nadie se lo esperará.