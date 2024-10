Avance 'La Promesa' del martes, 22 de octubre tras el anuncio de la marcha de Manuel y Jana

La Duquesa de Carril vuelve a La Promesa para ser testigo directo de la crisis que sufren Lope y Vera. La duquesa se enterará de que las cocineras han descubierto que ella es la madre de la doncella.

Rómulo sigue en el calabozo y, pese a todas las visitas que recibe, parece cada vez en peor estado. Mientras, Catalina encuentra apoyo en su hermano Manuel, quien muestra genuina ilusión por la llegada del niño que espera.

Margarita, que empieza a desconfiar de Ayala a las puertas de la boda, abrirá los ojos sobre quién es realmente gracias a Petra. El ama de llaves planea desenmascarar al que conde y lo hará.

Petra le contará su pasada relación con Ayala y le revelará también que es el padre del difunto Feliciano. Las cosas entre Margarita y Ayala darán un vuelco radical en la serie de TVE. Antes, se produce un nuevo enfrentamiento entre Martina y el conde, con muy serias amenazas que dejan a la joven atenazada.

Entretanto, Jana ya no sabe qué hacer por su situación con Manuel y está al límite, más aún por las labores infames que le ordenará Cruz para que su hijo se desencante de ella. Una misión que resultará inútil cuanto menos. Además, Alonso, cada vez más fuera de sí, y amenaza como nunca a Manuel.

Manuel: “Jana se va a marchar de este palacio, pero yo me iré con ella” #LaPromesa



⭕ https://t.co/HG2b5Elrg7 pic.twitter.com/0ZuJdgkV87 — La Promesa (@lapromesa_tve) October 21, 2024

Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 22 de octubre

Alonso amenaza a Manuel con quitárselo todo si sigue adelante con la relación con Jana, pero este no da su brazo a torcer y advierte seriamente con marcharse de La Promesa junto a Jana, aunque no le cuenta nada a la doncella para que no se sienta más presionada. El anuncio deja a descolocados a los marqueses.

Martina discute con Curro por haberle contado a Julia que es hermano de Jana y, además, le transmite a su madre la discusión que tuvo con Ayala en la que recibió una seria amenaza. Algo que Margarita no va a consentir y que le aclara sus dudas de no querer casarse con el conde. En paralelo, Margarita le hace una inesperada revelación a Ayala: ¿le contará que sabe todo de su pasado con Petra?

Pelayo y Catalina anuncian ante el servicio oficialmente su embarazo y próxima boda, pero Pelayo le confiesa a Ricardo Pellicer que no está en absoluto feliz. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del conde de Añil? Mientras, María Fernández y Marcelo organizan una fiesta en el servicio. Y Petra evitará el mayor de los enfrentamientos entre Ricardo y Santos.