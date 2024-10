Avance semanal de 'La Promesa' del 21 al 25 de octubre: Giro de Cruz con Jana y una decisión dramática

'La Promesa' seguirá en todo lo alto en la semana del 21 al 25 de octubre. En el capítulo 447 de este lunes, Margarita, que empieza a desconfiar de Ayala a las puertas de la boda, abrirá los ojos sobre quién es realmente gracias a Petra. El ama de llaves planea desenmascarar al que conde y lo hará.

Petra le contará su pasada relación con Ayala y le revelará también que es el padre del difunto Feliciano. Las cosas entre Margarita y Ayala darán un vuelco radical en la serie de TVE. Entretanto, se produce un nuevo enfrentamiento entre Martina y el conde, que pone a Margarita aún más contra las cuerdas.

Por su parte, la Duquesa de Carril vuelve a La Promesa para ser testigo directo de la crisis que sufren Lope y Vera. La duquesa se enterará de que las cocineras han descubierto sus orígenes reales y que ella es la madre de la doncella.

La mala noticia es que Rómulo sigue en el calabozo y, pese a todas las visitas que recibe, parece cada vez en peor estado. Mientras, Catalina encuentra apoyo en su hermano Manuel, quien muestra genuina ilusión por la llegada del niño que espera.

Entretanto, Jana ya no sabe qué hacer por su situación con Manuel y está al límite, más aún por las labores infames que le ordenará Cruz para que su hijo se desencante de ella. Una misión que resultará inútil cuanto menos. Además, Alonso, cada vez más fuera de sí, y amenazará como nunca a Manuel.

Avance de 'La Promesa', capítulo del martes 22 de octubre

Alonso amenaza a Manuel con quitárselo todo si sigue adelante con la relación con Jana, pero este no da su brazo a torcer, aunque no le cuenta nada a Jana para que no se sienta más desdichada.

Martina discute con Curro por haberle contado a Julia que es hermano de Jana y, además, le transmite a su madre la discusión que tuvo con Ayala en la que recibió una seria amenaza. En paralelo, Margarita le hace una inesperada revelación al conde de Ayala: sabe todo de su pasado con Petra.

Pelayo y Catalina anuncian ante el servicio oficialmente su embarazo y próxima boda, pero Pelayo le confiesa a Ricardo Pellicer que no está en absoluto feliz. María Fernández y Marcelo organizan una fiesta en el servicio. Y Petra evitará el mayor de los enfrentamientos entre Ricardo y Santos.

Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 23 de octubre

Llega el día de la fiesta del servicio, pero, en el último momento, aparece alguien que nadie esperaba. ¿De quién se tratará? La relación entre Lope y Vera sigue enquistada, por lo que el cocinero toma la decisión de pedirle ayuda a la Duquesa de Carril.

Las oscuras amenazas de Ayala pasan de Martina a Margarita, forzando a la señora a tomar una decisión dramática. Pelayo empieza a tomar conciencia de sus decisiones y, ante Ricardo, muestra cuáles son sus verdaderos sentimientos.

Jana sigue confusa por su situación con Manuel y un movimiento totalmente inesperado de la marquesa hace temblar los cimientos de su relación con el heredero de La Promesa. Nadie se lo esperará.

Avance de 'La Promesa', capítulo del jueves 24 de octubre

Tras la fiesta, todos tienen una resaca terrible en el servicio y deben hacer grandes esfuerzos por cumplir con su trabajo diario si no quieren ser fulminantemente despedidos.

Jana está muy enfadada por que Manuel no haya contado con ella y eso hace que el joven heredero hable con sus padres y se muestre más flexible. Cruz le agradece a Jana su participación.

Catalina pide perdón a su padre y sufre un desvanecimiento. Julia le confiesa a Jana que sabe que es hermana de Curro y esta lo niega. Mientras, Cruz anuncia a la familia una inesperada y revolucionaria noticia que afectará a todo el palacio y tiene que ver con Jana.

Rómulo, que cada vez se encuentra peor, le hace una grave confesión a Pía: conoce la identidad del verdadero asesino de Gregorio.

Avance de 'La Promesa', capítulo del viernes 25 de octubre

Martina decide apoyarse en la marquesa en su intento de encontrar respuestas ante la complicada situación que atraviesa por Ayala. Y Santos acepta la propuesta de Petra: el ama de llaves hablará con la marquesa para que investigue sobre la misteriosa muerte de su madre.

La mediación de Santos permite que Vera recupere su puesto de trabajo y la Duquesa de Carril vuelve a palacio pero esta vez no puede esquivar al capitán de la Mata, que no acaba de creerse la justificación culinaria de sus visitas. ¿Lo descubrirá todo?

Rómulo está cada vez en peor estado de salud. Curro escucha horrorizado a Julia que desveló su secreto a Jana y él intentará justificarse ante su hermana.