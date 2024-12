Avance 'Sueños de libertad', capítulo viernes 13 de diciembre: el vuelco de Begoña con Jesús y Andrés

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía este pasado lunes 200 capítulos. Y lo hacía en un momento álgido en lo que a tramas se refiere con la detención de Fina y el descubrimiento por parte de Julia de la relación de Begoña y Andrés.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, tras la manipulación de María haciendo creer tanto a Andrés como a la propia Begoña que la noche anterior él y la propia María se acostaron, Begoña no dudaba en preguntarle si es verdad que se había acostado con su mujer y a Andrés no le quedaba más remedio que reconocerlo asegurando que estaba borracho y no se acordaba de nada. Y además le dejaba claro que nada de esto cambia nada, pero Begoña le decía que no quiere saber nada de él.

Después, Andrés no dudaba en enfrentarse a María por haberse ido de la lengua y le decía que le ha arruinado la vida otra vez y aprovechando que Gema aparecía por allí ella instaba a su marido a que le preguntara a Gema para que viera que Begoña no estaba cuando se lo contó. Después, la doncella mostraba su enfado con su amiga por utilizarla y meterla en ese compromiso y que como siga así se va a quedar muy sola.

Patricia Lambert visitaba a Digna después de haber negociado con Jesús y le dejaba claro que sabe muy bien lo que le conviene y que las dos pertenecen al mismo club pero tiene que rechazar su propuesta pues Jesús no se rinde y le decía que no tiene que infravalorar a su sobrino pues hará todo lo posible por recuperar el puesto de director.

Paralelamente, don Pedro le decía a su socio que esperaba que no haya conseguido que Patricia siga con el acuerdo por métodos inmorales. Y tras ello, Jesús le contaba que ha comido con el nuevo gobernador civil, Miguel Ángel Vaca, que le ha informado de un terreno rustico que se va a convertir en suelo urbanizable y podrán construir otro negocio.

Después, Digna se encontraba con don Pedro y Damián percibía la buena relación entre ellos. Tras ello, el socio de Jesús visitaba a Digna en su casa y la cocinera trataba de indagar sobre el nuevo proyecto de su sobrino pero la atracción entre ellos llevaba a que la conversación derivara a otros derroteros hasta el punto de que él intentaba besarla.

Mateo le proponía a Claudia hacer un viaje a Mallorca con el dinero que le dio su padre pero ella le decía que lo mejor es usar ese dinero para perseguir sus sueños de montar la librería que tanto había soñado.

Digna descubría que Fina no le ha contado a Marta lo sucedido con Santiago después de comprobar que la De La Reina no paraba de sentirse culpable por su detención y que desde que ha salido de la prisión no le dejaba estar cerca de ella ni darle cariño. Y Digna le aconsejaba que tenga paciencia. Después, la cocinera volvía a hablar con Fina para que le contara a Marta lo que pasó de verdad en la celda.

María no dudaba en regodearse con Jesús de haberse acostado con Andrés para seguir provocando lo que desea, que la relación de Andrés y Begoña se haya terminado para siempre. Y con ello, animaba a que su cuñado trate de acercarse también a su esposa.

Pese a lo sucedido con Miriam y después de haberle dicho que le gusta mucho, Joaquín y Gema tenían un nuevo acercamiento que llevaba a que la doncella intentara acostarse con su marido para quedarse embarazada y pese a que de primeras lo rechazaba terminaban acostándose.

Marta visitaba a Fina en su habitación y la dependienta decidía aflojar con su novia y le dejaba claro que no la odia como Marta pensaba. Y como muestra de ello, Fina le decía que necesita salir de la habitación y quiere pasar la noche con ella en su casa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 204 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este viernes 13 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 204 de 'Sueños de libertad'

Tras su conversación con María, Jesús decide intentar ganarse a Begoña y para ello no duda en volver a utilizar a Julia. Así, el De La Reina trata de tender puentes entre su hija y su madrastra para que la enfermera se apiade y vea que su marido está dispuesto a hacer cosas para acercarse.

Tras pasar la noche juntas en su casa, Marta ve las marcas que tiene Fina por todo el cuerpo y le insta a denunciar lo sucedido.

Por su lado, María sigue ahondando en la mentira que ha labrado de que pasó la noche con Andrés para seguir haciendo daño a Begoña ahora que sabe que su marido y su cuñada han roto su relación.

Digna está convencida de que Jesús y don Pedro se traen algo entre manos y no está dispuesta a quedarse al margen. Para ello, la cocinera no duda en utilizar sus armas para tratar de averiguar de qué se trata.

Tras hablar con Tasio de sus planes, Mateo decide expresarles a Claudia y a su padre que tiene muchas dudas con respecto a abrir la librería que siempre había soñado.

Pese a que Joaquín le expresó sus sentimientos hacia ella, Miriam descubre los planes que tiene su jefe junto a su esposa Gema de tener hijos dejándola completamente destrozada.

Andrés se encuentra completamente perdido y le cuenta a su primo Luis que ha perdido definitivamente a Begoña tras descubrir lo que pasó con María la noche anterior. Y no duda en decirle que lo único que quiere es recuperar a Begoña. Paralelamente, Andrés se ve obligado a tomar una decisión drástica con Felipe pese a haberse mostrado benevolente con él.

Dada la situación con Andrés, y el amor que profesa a Julia, Begoña decide aceptar el plan de Jesús con Julia.