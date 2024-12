Avance 'Sueños de libertad', capítulo martes 10 de diciembre: Andrés cae ante María y un giro con Fina

'Sueños de libertad' está de enhorabuena. La serie líder de las sobremesas cumplía este lunes 200 capítulos. Y lo hace en un momento álgido en lo que a tramas se refiere con la detención de Fina y el descubrimiento por parte de Julia de la relación de Begoña y Andrés.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, tras descubrir la verdad sobre lo que pasó entre Patricia Lambert y Jesús, Digna no dudaba en citarse con ella para conocerla personalmente y tratar de ganarse a la empresaria para que esté del bando de los Merino en su particular guerra con los De La Reina. Y para ello le decía que serán muy generosos con ella cuando controlen la fábrica totalmente y pueda encargarse de la distribución de los productos por toda Europa.

Alberto volvía a presentarse en el dispensario porque decía tener una pista para encontrar a la madre del bebé abandonado. Y aunque Luz le pedía que se fuera el operario le contaba a su hija que un transportista le dijo que había visto caminando a una mujer que llevaba una canastilla por la noche y que tenía una cojera similar a las que causaba la polio.

Claudia se seguía mostrando muy dolida con Carmen por haberle ocultado lo de que Fina es homosexual y que también se callara lo de que Tasio era hijo de Damián. Y pese a los prejuicios, la extremeña aseguraba que estará a la altura con su amiga Fina y que no cambiará su actitud con ella.

Por otro lado, Marta les comunicaba que han conseguido que un buen abogado lleve el caso de Fina y que fue Santiago quién la denunció. Paralelamente, Marta recibía la llamada de su padre contándole que gracias al gobernador civil Fina será puesta en libertad.

Digna no dudaba en intentar que Julia pueda perdonar a Begoña proponiéndola que le ayude a montar la casita que le había regalado y que las dos puedan ir a patinar. Y pese a las reticencias de la niña, Begoña poco a poco conseguía que su hija le perdone.

Tras su reunión con Digna, Patricia Lambert se presentaba en el despacho de Jesús y ambos mantienían una reunión de alto voltaje con ataques y amenazas mientras el De La Reina trataba de volver a conquistar a la empresaria. Y finalmente, Patricia no dudaba en rechazarle.

Mientras que Andrés trataba de acercarse de nuevo a Begoña pero ella se mantenía firme con estar distanciados por el bien de Julia. Y tras ello, María no dudaba en decirle a su marido que tiene que acercarse de nuevo a su sobrina y demostrarle que siempre va a estar ahí para tratar de reconquistarle. Y después la propia María trataba de decirle a Julia que tiene que perdonar a su tío pero la niña seguía sin hacerlo recriminándole que se liara con Begoña.

Miriam y Joaquín son incapaces de ocultar la atracción que se tienen mientras se preparaban para ir a la reunión con Serra. Por otro lado, Tasio le pedía perdón a Carmen por cómo reaccionó cuando se enteró de que Fina había sido detenida por ser lesbiana y la jefa de la tienda le pedía a su marido que le de la autorización para sacarse el carnet.

Santiago conseguía que le dejen entrar en la celda de Fina para tratar de que la dependienta le de una oportunidad y ella insistía en decirle que no puede soportar que le haya rechazado. Pero él trataba de volver a abusar de ella cuando un guardia entraba y lo evitaba.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 201 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este martes 10 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 201 de 'Sueños de libertad'

Marta acude a visitar a Fina a prisión para anunciarle que la dejan en libertad sin fianza hasta que se celebre el juicio gracias a que su padre ha conseguido hablar con el gobernador civil. Pese a todo, tendrán que conseguir el juicio. Cuando ve las heridas, Marta le pide denunciar lo que le han hecho y Fina se calla lo que le pasó con Santiago.

Andrés se enfrenta con Jesús por llevar a Julia al apartamento para tratar de hacerla daño y que todo estallara por los aires. Tras escuchar a su hermano, no duda en decirle que le da asco y al ver que Julia les ha visto, Jesús se hace la víctima mientras la niña le pide a su tío que no pegue a su padre.

Tras ver como Julia huía corriendo, Digna no duda en contarle todo lo sucedido a Damián y también se enfrenta a sus sobrinos por crear ese espectáculo delante de la niña. Después, la cocinera le pide a Andrés que a partir de ahora piense más en la pequeña cuando actúe y no se deje llevar por sus problemas ni instintos hacia Begoña.

Jesús vuelve a llamar a Patricia Lambert para hacerle una propuesta y decirle que cuando recupere su puesto de director general le dará más porcentaje y le cuenta como lo va a conseguir. Después ambos vuelven a dejarse llevar por la pasión.

Luz consigue dar con la mujer que dejó abandonada a su hija recién nacida frente a la casa-cuna y ella se preocupa por el estado de la niña. Y por el momento, consigue que decida quedarse con la niña con la ayuda de las monjas. Con ello, Luz le propone a su padre mantener el contacto.

Carmen y Claudia acuden a visitar a Fina a su habitación y le cuentan que toda la colonia se ha enterado de lo de su detención y el motivo por el que lo habían hecho. Pero las dependientas le dejan claro a su amiga que ellas lo desmentirán todo y que siempre van a estar juntas al verla tan vulnerable.

Joaquín y Miriam no pueden dejar de pensar en sus sentimientos y lo que les ha pasado. Después, el Merino es incapaz de enfrentarse a la realidad y opta por no contarle nada de lo que le está pasando a Gema, que no duda en volverle a sacarle el tema de lo de tener hijos y él opta por decirle que quizás tiene razón.

Begoña le dice a Andrés que han perdido el sentido común pues han conseguido que Julia no quiera saber nada de ellos y le dice que no pueden seguir juntos pero Andrés se niega a renunciar a su amor. Y tras ver a su marido bebiendo, María trata de acercarse a él pero le rechaza.

Después, Jesús no duda en abrirle los ojos a su cuñada diciéndole que han conseguido separar a sus parejas. Y al verle borracho, María consigue llevar a Andrés a la habitación y pasan la noche juntos.

Después de verle a Fina los cardenales, Digna trataba de indagar y de decirle que lo tenía que denunciar. Y aunque prefería no contar nada, la dependienta termina contándole que fue Santiago quien trató de violarla.