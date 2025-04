Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del jueves 3 de abril: El pacto de María y un nuevo personaje

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegan esta semana.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, Begoña le contaba a Andrés el analfabetismo de Manuela y dejaba entrever que estaba pensando en despedirla por haberles mentido. No obstante, Julia intercedía por Manuela y conseguía que su madre cambiara de opinión y accediera a que se quede mientras estudie para saber aprender a leer y escribir.

Marta le entregaba a Pelayo el perfume que Darío compró para él y su esposo le dejaba claro que no puede volver con él por miedo a la repercusión que podría tener sobre todo ahora que puede poner su carrera política en juego después de que ella le animara a retomar su relación.

En la fábrica, don Pedro le comunicaba a Tasio que quiere que le acompañe a su reunión con los inversores americanos pese a que no está preparado. Tras ello, Joaquín se encaraba con don Pedro por su decisión y Carpena aseguraba que solo está tratando de ganarse el favor de Tasio para que apoye a los Merino.

Paralelamente, Irene descubría a Digna ayudando a Luis en el laboratorio y no dudaba en contárselo a don Pedro. Después, Luis se veía obligado a contar que ha perdido el olfato. Mientras que Gema decidía ayudar a Carmen con la venta a domicilio tras ver a su compañera superada por la situación.

Manuela volvía a visitar a María a la casa de reposo quien insistía en advertirla sobre Begoña y aseguraba que ella le ha arruinado la vida y aunque Manuela trataba de defender a la enfermera, María mostraba más que nunca su rabia hacia la que fue su cuñada. Finalmente, Begoña y Andrés compartían otro momento íntimo y Damián pillaba a su hijo saliendo de la habitación de Begoña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 280 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 3 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 280 de 'Sueños de libertad'

Andrés y Begoña comparten su felicidad durante el desayuno y Damián no duda en abroncarles por lo que descubrió la noche anterior y les deja claro que no va a permitir situaciones que comprometan a la familia. Y tras ello, Begoña le dice a Andrés que tienen que tener cuidado porque como Julia les descubra no se lo va a perdonar.

Paralelamente, llega a la mansión Raúl, uno de los aspirantes a chófer, que con su actitud desenfadada y natural parece que ha conquistado a Claudia. Sin embargo, su tía Manuela no está muy convencida de que sea el mejor para ese puesto. Tras ello, Damián y la propia Manuela le hacen la entrevista al joven y el De La Reina deja en manos de la gobernanta la decisión final.

Luis y Joaquín tratan de convencer a Digna de que celebre su cumpleaños con una cena. Y aunque no está muy por la labor, el hecho de saber que han invitado a Julia hace que empiece a replanteárselo. Mientras, en el dispensario Fermín e Irene tienen un desencuentro después de que ella trate de insistir en recuperar la relación con su hijo y de que el doctor se niegue harto de los desprecios de su hijo.

En la fábrica, Marta descubre la reunión que han tenido don Pedro y Tasio con los inversores americanos. Tras ello, la De La Reina se encara con el director por haberla desplazado por segunda vez tras lo que pasó con Carmen. Y después, don Pedro toma una determinación sobre la financiación de la venta a domicilio.

Por su parte, Pelayo le confiesa a Darío que su matrimonio con Marta es una tapadera y también descubre la relación de Marta con Fina. Tras ello, Darío no duda en ir a visitar a la dependienta para hablar con ella. Finalmente, don Pedro acude a ver a María a la casa de reposo para tratar de aliarse con ella y le propone ayudarla a evitar su nulidad matrimonial.