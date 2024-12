Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves 12 de diciembre: el triunfo de María y la decepción de Begoña

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía este pasado lunes 200 capítulos. Y lo hacía en un momento álgido en lo que a tramas se refiere con la detención de Fina y el descubrimiento por parte de Julia de la relación de Begoña y Andrés.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, tras pasar la noche juntos, María orquestaba un montaje y hacía creer a Andrés que la noche fue distinta a cómo el la recuerda y que durante la noche se puso muy mimoso con ella y terminaron teniendo relaciones sexuales. Tras ello, él le dejaba claro que pasara lo que pasara nada ha cambiado entre ellos.

Jesús le comunicaba a Damián que ha conseguido que Patricia Lambert acepte su propuesta pero lejos de felicitarle, el patriarca se encaraba con su hijo porque sabe que lo ha conseguido volviendo a acostarse con la empresaria con lo que eso puede suponer en un futuro.

Después de ver a Andrés mal, Begoña optaba por aflojar su actitud con él y le pedía disculpas por haber estado así con él y que lo que no tiene que hacer es ponerse a la altura de Jesús. Por su parte, Andrés decidía ocultarle lo que le pasó la noche anterior con María.

Digna le decía a Fina que debería contarle a Marta lo que pasó con Santiago pero la dependienta se niega porque no quiere volver a pasar por lo mismo pues la De La Reina querrá denunciarle pero Digna le decía que se lo tiene que contar y que si ve que ella no quiere, Marta lo tendrá que aceptar.

Mateo y Don Pedro Carpena se encontraban con Digna y el joven percibía la buena sintonía que hay entre su padre y la cocinera. Después, Mateo descubría que Felipe la había liado y no había conseguido que Galerías Preciados aceptara los productos de De La Reina y aunque Mateo trataba de cubrirle, Tasio reaccionaba de mala manera con ellos.

Miriam no dudaba en decirle a Joaquín que para ella dar el paso de besarle fue un paso muy importante y que para ella es algo muy especial y no se arrepiente de nada. Por su parte, Joaquín le dejaba claro que él está casado pero que le gusta mucho y cuando ambos estaban a punto de besarse Gema les interrumpía.

Patricia Lambert se presentaba en la fábrica para firmar el acuerdo con Jesús y Joaquín. Y cuando ambos se quedaban solos, la empresaria le dice que tienen que tener cuidado delante del resto pero él le decía que lo que pasó entre ellos fue increíble.

Gema no dudaba en compartir con Digna que Joaquín había accedido a tener un hijo y se mostraba feliz por lo bien que les va sin sospechar lo que le pasa a su marido y la cocinera no dudaba en felicitar a su nuera mostrándose encantada con la idea de tener un nieto.

Tras conseguir el acuerdo con Patricia Lambert, Jesús se lo reprochaba a su hermana Marta y le echaba en cara que haya estado más interesada en sus problemas personales y que haya usado sus contactos para conseguir que Fina salga de prisión.

Andrés le contaba a María que él y Begoña ya no están juntos pues la estabilidad de Julia es lo más importante. Pero pese a todo le deja claro que no quiere volver con ella y que lo que pasó fue algo producto del alcohol. Tras ello, María no dudaba en utilizar a Gema para que Begoña se entere de su versión de lo que pasó con Andrés.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 203 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este jueves 12 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 203 de 'Sueños de libertad'

Tras la manipulación de María haciendo creer tanto a Andrés como a la propia Begoña que la noche anterior él y la propia María se acostaron, Begoña no duda en preguntarle si es verdad que se había acostado con su mujer y a Andrés no le queda más remedio que reconocerlo asegurando que estaba borracho y no se acuerda de nada. Y además le deja claro que nada de esto cambia nada, pero Begoña le dice que no quiere saber nada de él.

Después, Andrés no duda en enfrentarse a María por haberse ido de la lengua y le dice que le ha arruinado la vida otra vez y aprovechando que Gema aparecía por allí ella instaba a su marido a que le preguntara a Gema para que viera que Begoña no estaba cuando se lo contó. Después, la doncella muestra su enfado con su amiga por utilizarla y meterla en ese compromiso y que como siga así se va a quedar muy sola.

Patricia Lambert visita a Digna después de haber negociado con Jesús y le deja claro que sabe muy bien lo que le conviene y que las dos pertenecen al mismo club pero tiene que rechazar su propuesta pues Jesús no se rinde y le dice que no tiene que infravalorar a su sobrino pues hará todo lo posible por recuperar el puesto de director.

Paralelamente, don Pedro le dice a su socio que espera que no haya conseguido que Patricia siga con el acuerdo por métodos inmorales. Y tras ello, Jesús le cuenta que ha comido con el nuevo gobernador civil, Miguel Ángel Vaca, que le ha informado de un terreno rustico que se va a convertir en suelo urbanizable y podrán construir otro negocio.

Después, Digna se encuentra con don Pedro y Damián percibe la buena relación entre ellos. Tras ello, el socio de Jesús visita a Digna en su casa y la cocinera trata de indagar sobre el nuevo proyecto de su sobrino pero la atracción entre ellos lleva a que la conversación derive a otros derroteros hasta el punto de que él intenta besarla.

Mateo le propone a Claudia hacer un viaje a Mallorca con el dinero que le dio su padre pero ella le dice que lo mejor es usar ese dinero para perseguir sus sueños de montar la librería que tanto había soñado.

Digna descubre que Fina no le ha contado a Marta lo sucedido con Santiago después de comprobar que la De La Reina no para de sentirse culpable por su detención y que desde que ha salido de la prisión no le deja estar cerca de ella ni darle cariño. Y Digna le aconseja que tenga paciencia. Después, la cocinera vuelve a hablar con Fina para que le cuente a Marta lo que pasó de verdad en la celda.

María no duda en regodearse con Jesús de haberse acostado con Andrés para seguir provocando lo que desea, que la relación de Andrés y Begoña se haya terminado para siempre. Y con ello, anima a que su cuñado trate de acercarse también a su esposa.

Pese a lo sucedido con Miriam y después de haberle dicho que le gusta mucho, Joaquín y Gema tienen un nuevo acercamiento que lleva a que la doncella intente acostarse con su marido para quedarse embarazada y pese a que de primeras lo rechaza terminan acostándose.

Marta visita a Fina en su habitación y la dependienta decide aflojar con su novia y le deja claro que no la odia como Marta pensaba. Y como muestra de ello, Fina le dice que necesita salir de la habitación y quiere pasar la noche con ella en su casa.