Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del viernes 18 de julio: la escapada de Gabriel y Begoña y el vuelco de Cristina

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María proseguía con sus avances para recuperar la movilidad aunque sigue guardando silencio sobre su mejoría ante toda la familia y fundamentalmente con Andrés. Mientras, Cristina, ajena a que Gabriel alteró la fórmula del perfume, se la entregaba a Tasio para que inicien la producción y después don Agustín no dudaba en tener una charla con ella por su decisión de cancelar su boda.

Y precisamente, Irene se mostraba feliz por estar cada vez más cerca de Cristina. Pero además, don Pedro descubría por Digna que su hermana está empezando a sentir algo fuerte por Damián y dicha revelación no le hacía ninguna gracia pues piensa que eso puede llevar a que Damián la utilice para conseguir su plan de acabar con él. Y por ello, no dudaba en confrontarla y ella se mantenía firme.

En casa de los Merino, Teo seguía con su plan de fugarse a Benavente con su tío pero fingía estar bien ante Gema, que sospechaba que el niño está ocultando algo. Mientras, Luz recibía la llamada del doctor Herrera, que no dudaba en darle algunas claves para que su artículo científico sea todo un éxito.

Por su parte, en casa de los De La Reina, Damián se mostraba entusiasmado ante la noticia de que Pelayo y Marta van a formar una familia pues piensa que eso puede ser una alegría para la familia. Paralelamente, Marta y Pelayo continuaban con todos los preparativos para su viaje a Londres de luna de miel. Antes de irse, Marta decidía visitar a Fina para despedirse de ella y la dependienta empezaba a mostrar sus dudas sobre la decisión de crear una familia.

Tasio decidía contarle a Chema cuál es el motivo por el que su hermana Carmen siempre da la cara por él. Tras enterarse, Chema se quedaba bastante afectado al descubrir que su hermana tiene un fuerte sentimiento de culpa porque un perro le mordiera cuando le hizo robar unas ciruelas. Tras ello, Claudia intentaba animarle.

Por último, Gabriel le entregaba a María el contrato de Brossard por el que tanto ella como su marido quedarán blindados cuando Brossard se quede con las Perfumerías de La Reina. Y Luis detectaba un fallo en el primer lote del perfume de Lavanda del Rey.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 353 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 18 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 353 de 'Sueños de Libertad' del viernes 18 de julio

Damián e Irene se besan en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras el fallo en la producción del perfume, Luis no duda en abroncar a Cristina pues no entiende como ha podido cometer un error tan grave al copiar la fórmula y ella se queda muy dolida con la reprimenda de su compañero al sentir que ha metido la pata sin saber que ha sido presa del sabotaje de Gabriel. Paralelamente, Luz y Luis liman sus asperezas y hacen las paces aparcando sus planes de convertirse en padres.

Tras lo sucedido se produce un debate en la junta y para sorpresa de todos, y sobre todo de Andrés, don Pedro no duda en defender a Cristina. Algo que hace sospechar al De La Reina sobre el motivo por el que ha dado la cara por alguien a quién apenas conoce. Además piensa que Cristina podría haber fallado a propósito.

Por su parte, Julia siente remordimientos por ocultar a todos el plan de fuga de Teo a Benavente. Y tras ello, no duda en revelárselo a Digna, aunque quizás podría ser ya tarde. Pero Gema consigue dar con el pequeño y descubre que el motivo por el que ha querido huir es por su problema de corazón y ella le deja claro que no le va a pasar nada.

Andrés acude a despedirse de Marta antes de marcharse a Londres y su hermana le confiesa sus dudas de convertirse en madre a pesar de haber iniciado los trámites para ello. Y su hermano no duda en darle un consejo muy valioso que podría cambiarlo todo. Tras ello, Marta da marcha atrás y le comunica a Pelayo que sería un error que tuvieran un hijo y que sería muy cruel tanto para el bebé como para Fina.

Irene decide olvidarse de las presiones de su hermano y se atreve a dar un paso adelante para tratar de ser feliz. Por un lado, no duda en besar a Damián y por otro ha decidido contarle a Cristina el drama que vivió hace 30 años cuando tuvo que deshacerse de su hija y que ella es su hija biológica y tras escucharla la joven estalla contra ella y le pide que no se vuelva a acercar a ella. Por último, Begoña y Gabriel se marchan a una excursión al campo y tras no regresar, Andrés se muestra celoso y preocupado por lo que le ha podido pasar.