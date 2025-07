Avance de 'Sueños de Libertad': Qué va a pasar en el capítulo 352 de este jueves 17 de julio en Antena 3

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María seguía intentando comprobar si tiene sensibilidad en las piernas y descubría que puede mover los dedos de los pies. Justo en ese instante, Begoña le pillaba pero María trataba de disimular aunque se mostraba cómplice con su cuñada y le daba las gracias por haber contratado a Olga como enfermera para ayudarla a su rehabilitación.

Irene decidía abrirse con Digna y le revelaba que está empezando a sentir algo por Damián. Y su cuñada no dudaba en compartir lo amarga que fue su relación con él y aunque no termina de fiarse de él, optaba por animar a la hermana de don Pedro a que de un paso adelante con él si así lo desea. Paralelamente, Damián trataba de sonsacar a Manuela si entre María y Raúl hubo algo y tras ello no dudaba en encarar a María cuando Andrés les interrumpía y daba la cara por su mujer.

En casa de los Merino, la actitud de Teo sigue teniendo muy preocupados a todos. Sobre todo, Joaquín y Digna que temen que lo sucedido con el pequeño pueda afectar a Gema con su cardiopatía. Y ante su desesperación, optaban por recurrir a Julia para tratar de descubrir que es lo que le sucede al niño. Por otro lado, Tasio le ofrecía a Chema un mejor puesto como transportista de larga distancia pero él lo rechazaba y Carmen daba la cara por él y le hacía una confesión a su marido sobre el episodio traumático que le acercó a su hermano.

Después de su ruptura con Beltrán, Cristina buscaba de nuevo la complicidad y apoyo de Irene pues la joven siente que la mujer le muestra más comprensión que sus padres. Algo que hace que Irene sienta que cada vez está más cerca de su hija gracias a Damián. Y el patriarca no dudaba en pedirle una cita a Irene pero ella le pedía tiempo. Por otro lado, Gabriel y Cristina tenían una charla amistosa en la cantina y al verlos Begoña se sentía algo celosa.

Por último, Gabriel volvía al laboratorio por la noche y manipulaba la fórmula del perfume en la que está trabajando Luis para su lanzamiento de cara al 25 aniversario de la empresa. Lo peor es que fue Cristina la que se encargó de pasar a limpio esa fórmula y podría ser la que se lleve las culpas de lo sucedido.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 352 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 17 de julio? Te lo contamos a continuación:

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María prosigue con sus avances para recuperar la movilidad aunque sigue guardando silencio sobre su mejoría ante toda la familia y fundamentalmente con Andrés. Mientras, Cristina, ajena a que Gabriel alteró la fórmula del perfume, se la entrega a Tasio para que inicien la producción y después don Agustín no duda en tener una charla con ella por su decisión de cancelar su boda.

Y precisamente, Irene se muestra feliz por estar cada vez más cerca de Cristina. Pero además, don Pedro descubre por Digna que su hermana está empezando a sentir algo fuerte por Damián y dicha revelación no le hace ninguna gracia pues piensa que eso puede llevar a que Damián la utilice para conseguir su plan de acabar con él. Y por ello, no duda en confrontarla y ella se mantiene firme.

En casa de los Merino, Teo sigue con su plan de fugarse a Benavente con su tío pero finge estar bien ante Gema, que sospecha que el niño está ocultando algo. Mientras, Luz recibe la llamada del doctor Herrera, que no duda en darle algunas claves para que su artículo científico sea todo un éxito.

Por su parte, en casa de los De La Reina, Damián se muestra entusiasmado ante la noticia de que Pelayo y Marta van a formar una familia pues piensa que eso puede ser una alegría para la familia. Paralelamente, Marta y Pelayo continúan con todos los preparativos para su viaje a Londres de luna de miel. Antes de irse, Marta decide visitar a Fina para despedirse de ella y la dependienta empieza a mostrar sus dudas sobre la decisión de crear una familia.

Tasio decide contarle a Chema cuál es el motivo por el que su hermana Carmen siempre da la cara por él. Tras enterarse, Chema se queda bastante afectado al descubrir que su hermana tiene un fuerte sentimiento de culpa porque un perro le mordiera cuando le hizo robar unas ciruelas. Tras ello, Claudia intenta animarle.

Por último, Gabriel le entrega a María el contrato de Brossard por el que tanto ella como su marido quedarán blindados cuando Brossard se quede con las Perfumerías de La Reina. Y Luis detecta un fallo en el primer lote del perfume de Lavanda del Rey.