Avance 'Sueños de libertad', capítulo miércoles 11 de diciembre: El montaje de María con Andrés

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía este pasado lunes 200 capítulos. Y lo hacía en un momento álgido en lo que a tramas se refiere con la detención de Fina y el descubrimiento por parte de Julia de la relación de Begoña y Andrés.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Marta acude a visitar a Fina a prisión para anunciarle que la dejan en libertad sin fianza hasta que se celebre el juicio gracias a que su padre ha conseguido hablar con el gobernador civil. Pese a todo, tendrán que conseguir el juicio. Cuando ve las heridas, Marta le pide denunciar lo que le han hecho y Fina se calla lo que le pasó con Santiago.

Andrés se enfrenta con Jesús por llevar a Julia al apartamento para tratar de hacerla daño y que todo estallara por los aires. Tras escuchar a su hermano, no duda en decirle que le da asco y al ver que Julia les ha visto, Jesús se hace la víctima mientras la niña le pide a su tío que no pegue a su padre.

Tras ver como Julia huía corriendo, Digna no duda en contarle todo lo sucedido a Damián y también se enfrenta a sus sobrinos por crear ese espectáculo delante de la niña. Después, la cocinera le pide a Andrés que a partir de ahora piense más en la pequeña cuando actúe y no se deje llevar por sus problemas ni instintos hacia Begoña.

Jesús vuelve a llamar a Patricia Lambert para hacerle una propuesta y decirle que cuando recupere su puesto de director general le dará más porcentaje y le cuenta como lo va a conseguir. Después ambos vuelven a dejarse llevar por la pasión.

Luz consigue dar con la mujer que dejó abandonada a su hija recién nacida frente a la casa-cuna y ella se preocupa por el estado de la niña. Y por el momento, consigue que decida quedarse con la niña con la ayuda de las monjas. Con ello, Luz le propone a su padre mantener el contacto.

Carmen y Claudia acuden a visitar a Fina a su habitación y le cuentan que toda la colonia se ha enterado de lo de su detención y el motivo por el que lo habían hecho. Pero las dependientas le dejan claro a su amiga que ellas lo desmentirán todo y que siempre van a estar juntas al verla tan vulnerable.

Joaquín y Miriam no pueden dejar de pensar en sus sentimientos y lo que les ha pasado. Después, el Merino es incapaz de enfrentarse a la realidad y opta por no contarle nada de lo que le está pasando a Gema, que no duda en volverle a sacarle el tema de lo de tener hijos y él opta por decirle que quizás tiene razón.

Begoña le dice a Andrés que han perdido el sentido común pues han conseguido que Julia no quiera saber nada de ellos y le dice que no pueden seguir juntos pero Andrés se niega a renunciar a su amor. Y tras ver a su marido bebiendo, María trata de acercarse a él pero le rechaza.

Después, Jesús no duda en abrirle los ojos a su cuñada diciéndole que han conseguido separar a sus parejas. Y al verle borracho, María consigue llevar a Andrés a la habitación y pasan la noche juntos. Por otra parte, tras verle a Fina los cardenales, Digna trataba de indagar y de decirle que lo tenía que denunciar. Y aunque prefería no contar nada, la dependienta termina contándole que fue Santiago quien trató de violarla.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 202 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este miércoles 11 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 202 de 'Sueños de libertad'

Tras pasar la noche juntos, María orquesta un montaje y hace creer a Andrés que la noche fue distinta a cómo el la recuerda y que durante la noche se puso muy mimoso con ella y terminaron teniendo relaciones sexuales. Tras ello, él le deja claro que pasara lo que pasara nada ha cambiado entre ellos.

Jesús le comunica a Damián que ha conseguido que Patricia Lambert acepte su propuesta pero lejos de felicitarle, el patriarca se encara con su hijo porque sabe que lo ha conseguido volviendo a acostarse con la empresaria con lo que eso puede suponer en un futuro.

Después de ver a Andrés mal, Begoña opta por aflojar su actitud con él y le pide disculpas por haber estado así con él y que lo que no tiene que hacer es ponerse a la altura de Jesús. Por su parte, Andrés decide ocultarle lo que le pasó la noche anterior con María.

Digna le dice a Fina que debería contarle a Marta lo que pasó con Santiago pero la dependienta se niega porque no quiere volver a pasar por lo mismo pues la De La Reina querrá denunciarle pero Digna le dice que se lo tiene que contar y que si ve que ella no quiere, Marta lo tendrá que aceptar.

Mateo y Don Pedro Carpena se encuentran con Digna y el joven percibe la buena sintonía que hay entre su padre y la cocinera. Después, Mateo descubre que Felipe la había liado y no había conseguido que Galerías Preciados aceptara los productos de De La Reina y aunque Mateo trataba de cubrirle, Tasio reaccionaba de mala manera con ellos.

Miriam no duda en decirle a Joaquín que para ella dar el paso de besarle fue un paso muy importante y que para ella es algo muy especial y no se arrepiente de nada. Por su parte, Joaquín le deja claro que él está casado pero que le gusta mucho y cuando ambos estaban a punto de besarse Gema les interrumpía.

Patricia Lambert se presenta en la fábrica para firmar el acuerdo con Jesús y Joaquín. Y cuando ambos se quedan solos, la empresaria le dice que tienen que tener cuidado delante del resto pero él le dice que lo que pasó entre ellos fue increíble.

Gema no duda en compartir con Digna que Joaquín había accedido a tener un hijo y se mostraba feliz por lo bien que les va sin sospechar lo que le pasa a su marido y la cocinera no duda en felicitar a su nuera mostrándose encantada con la idea de tener un nieto.

Tras conseguir el acuerdo con Patricia Lambert, Jesús se lo reprocha a su hermana Marta y le echa en cara que haya estado más interesada en sus problemas personales y que haya usado sus contactos para conseguir que Fina salga de prisión.

Andrés le cuenta a María que él y Begoña ya no están juntos pues la estabilidad de Julia es lo más importante. Pero pese a todo le deja claro que no quiere volver con ella y que lo que pasó fue algo producto del alcohol. Tras ello, María no duda en utilizar a Gema para que Begoña se entere de su versión de lo que pasó con Andrés.