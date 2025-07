Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del lunes 21 de julio: Andrés se enfrenta a Gabriel y un nuevo personaje

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras el fallo en la producción del perfume, Luis no dudaba en abroncar a Cristina pues no entiende como ha podido cometer un error tan grave al copiar la fórmula y ella se quedaba muy dolida con la reprimenda de su compañero al sentir que ha metido la pata sin saber que ha sido presa del sabotaje de Gabriel. Paralelamente, Luz y Luis limaban sus asperezas y hacían las paces aparcando sus planes de convertirse en padres.

Tras lo sucedido se producía un debate en la junta y para sorpresa de todos, y sobre todo de Andrés, don Pedro no dudaba en defender a Cristina. Algo que hacía sospechar al De La Reina sobre el motivo por el que ha dado la cara por alguien a quién apenas conoce. Además pensaba que Cristina podría haber fallado en la fórmula a propósito.

Por su parte, Julia sentía remordimientos por ocultar a todos el plan de fuga de Teo a Benavente. Y tras ello, no dudaba en revelárselo a Digna. Pero Gema conseguía dar con el pequeño y descubría que el motivo por el que ha querido huir es por su problema de corazón y ella le dejaba claro que no le va a pasar nada.

Andrés acudía a despedirse de Marta antes de marcharse a Londres y su hermana le confesaba sus dudas de convertirse en madre a pesar de haber iniciado los trámites para ello. Y su hermano no dudaba en darle un consejo muy valioso que podría cambiarlo todo. Tras ello, Marta daba marcha atrás y le comunicaba a Pelayo que sería un error que tuvieran un hijo y que sería muy cruel tanto para el bebé como para Fina.

Irene decidía olvidarse de las presiones de su hermano y se atrevía a dar un paso adelante para tratar de ser feliz. Por un lado, no dudaba en besar a Damián y por otro decidía contarle a Cristina el drama que vivió hace 30 años cuando tuvo que deshacerse de su hija y que ella es su hija biológica y tras escucharla la joven estallaba contra ella y le pedía que no se vuelva a acercar a ella. Por último, Begoña y Gabriel se marchaban a una excursión al campo y tras no regresar, Andrés se mostraba celoso y preocupado por lo que le ha podido pasar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 354 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 21 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 354 de 'Sueños de Libertad' del lunes 21 de julio

Damián e Irene en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta acude a ver a Fina y le explica que ha decidido no irse a Londres e interrumpir sus planes de formar una familia con Pelayo y le deja claro que no está dispuesta a saber que Fina se quedaría relegada a un segundo plano y que el bebé no crecería en una familia feliz. Después de lo sucedido, Pelayo acude a Damián y no duda en arremeter contra Fina y su suegro opta por tratar de conseguir que su hija vuelva a cambiar de opinión pero ella sigue en sus trece.

Por su lado, Gabriel insiste en seguir ganándose a Begoña y no duda en invitarle a otra cita pero ella le rechaza. Tras ello, María trata de ayudarle y le aconseja que para conseguir ganarse a Begoña lo mejor es que primero se gane el cariño de Julia y él opta por seguir sus consejos.

Irene les cuenta a don Pedro y Digna que le ha contado a Cristina que es su madre y que no quiere saber nada de ella. Lejos de ayudarla, su hermano no duda en reprocharle lo que ha hecho. Tras ello, Irene trata de que Cristina le perdone y opta por entregarle las cartas que le escribió cuando era pequeña con ayuda de Claudia. Por su parte, Cristina trata de saber la verdad y no duda en preguntárselo a sus padres y tras ver que su hija le rehúye, su madre Ana decide presentarse en la colonia.

Paralelamente, Damián confiesa a Andrés que trajo a Cristina para desestabilizar a don Pedro pues era la hija que Irene dio en adopción. Y en la fábrica las cosas se complican después del sabotaje de Gabriel con la fórmula de Lavanda del Rey pues ahora se enfrentan a una nueva amenaza en la producción por la escasez de esencia de lirio, lo que lleva a Andrés a pensar que pueden estar siendo víctimas de un espionaje empresarial.

Finalmente, Andrés vuelve a ver a Gabriel con Begoña después de que el abogado ayudara a Julia con sus deberes y siente celos hacia la cercanía de su cuñada con su primo. Tras ello, Andrés no duda en hacer una serie de comentarios bastante impertinentes hacia su primo provocando que Begoña se muestre muy molesta con la actitud de su amado.